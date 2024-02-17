بالفيديو وكيل الشؤون دعم الحفاظ على التراث

كمال: 185عضواً في «إكسبو 965» قدموا بجانب زملائهم الخليجيين معروضات في 77 تخصصاً مختلفاً



بشرى شعبان

اختتم فريق «إكسبو 965» للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين فعاليات مهرجان ومعرض «عيد وطن وتراث إكسبو» الخليجي والبحري الثاني الذي جاء برعاية وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني ووزير الاعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، وحضور ممثلي الوفود الخليجية المشاركة وسفارات بعض البلدان العربية والآسيوية.

وأكد وكيل وزارة الشؤون بالتكليف عبدالعزيز ساري ان الجهود التي يبذلها الشباب الكويتي وأصحاب الحرف والمبدعون تستدعي توفير حاضنات لهم ودعمهم بشكل مستمر، مبينا أن «الشؤون» مستمرة في دعم الجهود المحافظة على مهن الآباء والأجداد والداعية إلى الحفاظ على التراث والمهن الكويتي القديمة، كما ان تلك المهرجانات والمعارض تؤكد مدى رقي المجتمعات وتطورها.

وأضاف ساري: أبارك لكم وأقدم خالص الشكر والتقدير لكل أعضاء فريق «إكسبو 965» للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين ولجميع الداعمين والعاملين وعموم المشاركين من دول مجلس التعاون هذه التظاهرة والمهرجان التراثي والحرفي والابداعي الكويتي والخليجي البحري.

بدوره أثنى مؤسس فريق «إكسبو 965» الباحث محمد كمال في كلمة له على الجهود التي قدمها المشاركون في المعرض هذا العام الذي جاء بالتزامن مع الأعياد الوطنية، مؤكدا ان أعضاء الفريق البالغ عددهم 185 قدموا إلى جانب زملائهم من دول مجلس التعاون معروضات وتحفا ومهنا في 77 تخصصا مختلفا.

ووجه الشكر إلى كل من وزير الاعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري ووزير الشؤون الشيخ فراس السعود ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني لرعايتهم المعرض الذي استمر لمدة 3 أيام وحضره مئات الطلبة والزوار من مختلف الجنسيات.