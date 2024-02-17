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بالفيديو العوضي التوسع في افتتاح أقسام العيون بمستشفيات الصحة

2/17/2024 3:06:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
أكد وزير الصحة د.أحمد العوضي أن الارتقاء بكفاءة الأطباء والمختصين من خلال تمكينهم من الاطلاع على أحدث البروتوكولات الطبية وطرق التشخيص والعلاج الحديث والجراحات المتقدمة ما هو إلا ركيزة من ركائز الارتقاء بالخدمات الصحية.
وقال العوضي في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الـ 23 لطب وجراحة العيون الذي ينظمه مجلس أقسام العيون تحت عنوان «المستجدات حول طب وجراحة العيون» إن الوزارة أولت اهتماما كبيرا بتخصص طب وجراحة العيون عن طريق التوسع في افتتاح أقسام العيون في المستشفيات التابعة للوزارة بكل المحافظات.
وأشار إلى أن الهدف تحقيق اللامركزية في تقديم الخدمات الصحية ليصل عددها إلى 6 أقسام وزيادة عيادات العيون التخصصية بمراكز الرعاية الصحية الأولية إلى 30 عيادة في 20 مركزا صحيا من إجمالي 114 مركزا صحيا، مبينا أن المؤتمر شاهد على الدعم والأهمية الكبرى التي توليها الوزارة للمؤتمرات الطبية في مختلف الاختصاصات وتجسيد لسعيها لمواكبة التقدم المتسارع بالتخصصات الطبية وتعزيز التعاون الطبي بين الكويت وأرقى المراكز الطبية الإقليمية والعالمية.
من جانبه، قال رئيس مجلس أقسام طب وجراحة العيون ورئيس المؤتمر د.أحمد الفودري إن المؤتمر يناقش أحدث المستجدات في طب وجراحة العيون بمشاركة العديد من الخبراء من مختلف دول العالم، فضلا عن مشاركة جميع رؤساء الروابط الخليجية لطب العيون والعربية، ومنها الجمعية الرمدية المصرية.
وأوضح الفودري أن البرنامج العلمي للمؤتمر يشمل العديد من المحاضرات والعروض المرئية والأوراق العلمية وورش العمل والدورات التدريبية حول كل ما يتعلق بأمراض وجراحات العيون، ومنها ورشة إصابات العين الطارئة وجراحة المياه البيضاء وزراعة الصمامات المتعلقة بارتفاع ضغط العين وحقن البوتوكس واستخدامه في علاج بعض أمراض العيون.
وذكر أن المؤتمر يتضمن دورات جراحية في المحاكاة الجراحية لجراحــــــات العيون، كما يتضمن تقديم أبحاث علمية حول مرض المياه الزرقاء «الجلوكوما» ومرض القرنية المخروطية، وغير ذلك من المواضيع ذات الصلة، ونسعى الى وضع مؤتمر الكويت ضمن الأجندة الإقليمية للمؤتمرات من خلال زيادة عدد الخبراء الأجانب وتغيير نظام عرض المحاضرات.

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