وزير الصحة لدينا 7 مراكز إيكمو يشرف عليها خيرة الأطباء

الفودري: خدمة دعم الحياة تقدم في الكويت لجميع المرضى مجاناً ودون تفرقة



عبدالكريم العبدالله

أعلن وزير الصحة د.أحمد العوضي عن توافر 7 مراكز لـ «إيكمو» (دعم الحياة خارج الجسم) في الكويت، تشرف عليها مجموعة من خيرة الأطباء ذوي الخبرة والمكانة العلمية المرموقة.

وقال العوضي، في كلمته خلال مؤتمر «دعم الحياة خارج الجسم» لدول جنوب غرب آسيا وأفريقيا العاشر والذي تستضيفه الكويت لأول مرة، إن الاستثمار في رأس المال البشري أحد أهم المقومات الأساسية في بناء المجتمعات وجوهر عملية التنمية المستدامة، مؤكدا أن هذا الاستثمار في مقدمة أولويات صناع القرار في «الصحة»، مبينا انه تم التركيز من خلال استراتيجية الوزارة على عملية التدريب المحلي وتأهيل المدربين من خلال التعاون مع المراكز العالمية والدورات المحلية المعتمدة من منظمة دعم الحياة خارج الجسم (الإيلسو) التي تعمل بشكل مستقل منذ سنوات.

وأشار إلى أنها قامت بتدريب وتأهيل أكثر من 300 عضو من أعضاء فريق «الايكمو» المتعدد التخصصات، لافتا إلى أن هذا التدريب المكثف نتج عنه التوسع في خدمة دعم الحياة خارج الجسم في الكويت، كما أن المؤتمر شهد تقديم 120 موضوعا علميا من قبل 70 محاضرا من مختلف دول العالم، ويتضمن تقديم ونشر 60 ورقة علمية تم اختيارها بدقة، فضلا عن تقديم سبع ورش عمل لتطوير مهارات وخبرات أكثر من 140 عضوا لفريق «الايكمو» من كل دول العالم.

من جانبها، قالت رئيسة المؤتمر ورئيسة مجلس أقسام التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم في الوزارة د.هدى الفودري إن انعقاد المؤتمر في الكويت دليل على ثقة منظمة دعم الحياة خارج الجسم لدول جنوب غرب آسيا وأفريقيا في القطاع الصحي بالكويت، وبالأخص المستوى العالي الذي تم الوصول إليه ممثلا بمركز «الايكمو» في وزارة الصحة.

ولفتت الفودري إلى أن مركز «الايكمو» في مستشفى العدان حصل على جائزة للتميز الذهبي من منظمة «الإيلسو» عام 2020 كأول مركز يحصل على هذه الجائزة في الكويت، ومؤخرا حصل مركز «الإيكمو» في مستشفيي الأميري وجابر على نفس الجائزة، مشيرة إلى حصول مركز تدريب «الإيكمو» في مستشفى العدان على الاعتماد من «الايلسو» عام 2022، ما يدل على جودة التدريب الطبي المقدمة في المركز الذي قام بتأهيل أكثر من 300 طبيب وممرض وفني على مدار أربع سنوات ليكونوا جزءا من فريق دعم الحياة الذي يقدم الخدمة للمرضى.

وأكدت أن الكويت حاضنة لجميع الجنسيات وهي بلد الإنسانية، حيث تقدم خدمة دعم الحياة لجميع المرضى من غير تفرقة وبالمجان، كما توفر فرص العمل والتدريب وتطوير المهارات للطواقم الطبية من جميع الجنسيات.

واشادت بمشاركة خبراء في مجال دعم الحياة من أكثر من 20 دولة من أجل تبادل الخبرات، لافتة إلى أن البرنامج العلمي يضم أجزاء مخصصة لاستخدام خدمة دعم الحياة في تخصصات متعددة، مثل التخدير وزراعة الأعضاء والقلب وجراحة القلب والنساء والولادة والأطفال والأطفال الخدج وغيرها من التخصصات.