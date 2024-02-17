Sunday, 18 February 2024 12:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البصمة لجميع قياديي التربية ولا استثناءات

2/17/2024 3:06:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
تواصل وزارة التربية اجراءاتها لتطبيق البصمة على جميع العاملين فيها وبمختلف قطاعاتها وقيادييها، حيث كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» عن ان البصمة تشمل قياديي الوزارة كافة، مشيرة إلى انه تم إبلاغ مديري عموم المناطق التعليمية بأخذ البصمة التعريفية والالتزام بها. وأوضحت المصادر ان جميع الوكلاء المكلفين في القطاعات تشملهم ايضا البصمة لاسيما انهم مديرو ادارات مركزية في مراكز اعمالهم الأصلية، مؤكدة انه لا يوجد اي استثناء في هذا الجانب والجميع سواسية في تطبيق نظام البصمة.
من جانب آخر، دعت كلية التربية بجامعة الكويت وزارة التربية الى المشاركة في المؤتمر الأول «التحول الرقمي في التعليم بدولة الكويت» والذي يقام في الرابع من مارس المقبل.
وطلبت كلية التربية في كتاب وجهته الى وزارة التربية، وتلقت «الأنباء» نسخة منه، المشاركة في المؤتمر من خلال ترشيح 30 من المعلمين ورؤساء الاقسام، إضافة إلى 3 من مديري ومديرات المدارس و3 من الموجهين الفنيين من كل منطقة تعليمية.
وحددت الكلية ايضا 10 من المعلمين ورؤساء الاقسام ومدير ومدير مساعد من مدارس التعليم الخاص و5 معلمين ورؤساء اقسام ومدير ومدير مساعد من إدارة التعليم الديني. من جانب آخر، أصدرت وكيلة وزارة التربية بالتكليف انوار الحمدان قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة استخدام مرافق مدارس وزارة التربية المستغلة من قبل الغير برئاسة الوكيل المساعد للتنمية التربوية والانشطة مريم العنزي وعضوية 9 من التربويين.
وحددت الحمدان في قرارها، الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه، مهام اللجنة التي تتلخص بمتابعة المرافق المستغلة من قبل الغير وفق القرار الوزاري (79/2003) بشأن استخدام مرافق الوزارة ومنقولاتها من قبل الغير، وحصر مرافق وزارة التربية بأنواعها المستغلة من الجهات. وكذلك إعداد كشوف بهذه المرافق وجهة الاستغلال والمدة الزمنية للاستغلال مع تصنيف المرافق حسب نوعها (صالة - ملعب - مسرح - فصول)، وإعداد تقرير مفصل بجميع المرافق المستغلة وغير المستغلة، مؤكدة ضرورة رفع تقارير أسبوعية لقطاع التنمية التربوية والأنشطة بما يتم في هذا الشأن. وأوضحت الحمدان انه يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه حتى 31 مارس المقبل، وعلى جميع الجهات العلم والعمل بموجبه وتسهيل مهمة عمل الفريق خلال الفترة المسائية بمدارس وزارة التربية.‫

MENAFN17022024000130011022ID1107864618

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث