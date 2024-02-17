أمين عام مجلس التعاون نرغب في تهدئة بغزة وحل لا يمكن لإسرائيل التراجع عنه لاحقا

MENAFN - Al-Anbaa) واصلت اسرائيل في اليوم الـ134 لحربها الوحشية على غزة، شن غارات عنيفة على شرق ووسط مدينة رفح، فيما يستعد جيش الاحتلال لرفع خطة مفصلة إلى حكومة بنيامين نتنياهو بشأن العملية العسكرية المرتقبة في المدينة التي تشكل الملاذ الأخير للمدنيين في القطاع المحاصر.في هذه الأثناء، قال أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، ان دول المجلس ترغب في ان ترى تهدئة في قطاع غزة، وقبولا لحل لا رجعة فيه من قبل اسرائيل، حيث لا يمكن لها أن تقبل بأمر الآن ثم تتراجع عنه.وأضاف في مقابلة مع قناة دويتشه فيله الالمانية على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، إن دول المجلس لا يمكن ان تقبل لأي شعب وأي عرق بأن يتعرض إلى أي هجوم او ارهاب، ونحن ندين الارهاب بكل اشكاله على جميع البشر وخصوصا المدنيين العزل.وتابع: وفيما يخص التطبيع مع اسرائيل لاشك ان هناك جهودا كانت قائمة قبل 7 اكتوبر، وكلنا رأينا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية تحدث في مقابلات صحافية، وقال ان هناك جهودا لعملية التطبيع، فكانت عملية التطبيع وجهود التوصل إلى امن واستقرار المنطقة في بداية طريقها في بعض الدول الخليجية، وما حصل في 7 اكتوبر عطل هذه الجهود.

وأضاف: نحن ننظر إلى التطبيع مع اسرائيل من منظور سيادي، وكل دولة لها خيارها في التطبيع، فهناك دول طبعت ودول مازالت تقف في المربع الأول، ثم ان دول المجلس هي ضمن منظومة عربية.

والدول العربية تبنت في عام 2002 مبادرة سلام ومازالت قائمة خرجت من دول مجلس التعاون، والملك عبدالله، رحمه الله، هو من تقدم بالمبادرة وتحولت من مبادرة سعودية إلى مبادرة عربية وقدمت إلى شركاء اسرائيل، لكن اسرائيل وخلال 22 سنة من قمة بيروت إلى الآن لم تقم بأي خطوة ايجابية تجاه هذه المبادرة.

ولاتزال هناك جهود ودوافع لدى العديد من الدول العربية التي تقوم بجهود جبارة تجاه وقف اطلاق النار ووقف القتل وادخال المساعدات، لكن مع الاسف الجانب الاسرائيلي وتعنته هو المشكلة.

وردا على سؤال، حول الانقسامات الفلسطينية، كما هناك انقسامات في الحكومة الاسرائيلية، فكيف التعامل مع حركة حماس المصنفة في الغرب بأنها حركة ارهابية بعد الحرب، خصوصا ان نائبة الرئيس الاميركي كامالا هاريس قالت ان الحركة لن تدير قطاع غزة، ما دور دول الخليج في التهدئة والسلام في قطاع غزة على فرض انه اصبح هناك تهدئة وهل هي مستعدة لارسال قوات من اجل السلام؟ قال البديوي ان دول المجلس ترغب في ان ترى تهدئة وقبولا لحل لا رجعة فيه ولا يمكن لاسرائيل ان تقبل به الآن ثم تتراجع.

ودول المجلس هي ضمن منظومة دولية واذا توصل المجتمع الدولي لحل حقيقي وواقعي، وكانت هناك دولة سنكون ضمن هذا الحل، لم نتردد في السابق في مساعدة الفلسطينيين ولم نتردد الآن ولن نتردد في المستقبل، نحن نرغب في ان نرى الامن والأمان للشعب الفلسطيني في ظل دولتهم التي يحكمونها بأنفسهم.

وإجابة عن سؤال حول تمتع كل دولة بسيادتها في التطبيع مع اسرائيل وسيادتها في القرار حول إرسال قوات عسكرية لقطاع غزة بعد الحرب، قال البديوي: «كل دولة لها سيادتها ولها قدراتها. هناك دول يمكن ان تقدم ودول لا يمكن ان تقدم».

في غضون ذلك، نظمت تظاهرات داعمة للفلسطينيين في عدة عواصم أمس ضد العدوان الاسرائيلي، غداة رد محكمة العدل الدولية على الطلب المستعجل المقدم من جنوب أفريقيا بشأن الوضع في رفح، وقولها إن التطورات هناك «تهدد بكابوس إنساني وعواقب إقليمية لا توصف»، ومطالبتها إسرائيل بالتقيد بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

واعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ان هناك «فرصة استثنائية» في الأشهر المقبلة لحل الأزمات العالمية.

وشدد بلينكن في كلمة القاها خلال مؤتمر ميونيخ للأمن أمس على «الضرورة العاجلة للمضي قدما في إقامة دولة فلسطينية تضمن كذلك أمن إسرائيل»، لافتا إلى «جهود حقيقية تقودها الدول العربية لإصلاح السلطة الفلسطينية».

بدوره، شدد وزير الخارجية الصيني وانغ يي في كلمته أمام المؤتمر على أن بكين لن تسمح باستمرار الأزمة الإنسانية في غزة، مؤكدا ضرورة «تحقيق تسوية دائمة على أساس حل الدولتين وحينها يمكن أن تحقق إسرائيل أمنها».

وفي السياق، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ان عمان ترفض كليا أي خطة لعزل غزة، مشيرا إلى وجود تنسيق مع القاهرة «التي تشاركنا الموقف نفسه». وحذر الصفدي في تصريحات لقناة «الجزيرة» الفضائية من انه: «لو استمر الوضع على حاله بحلول شهر رمضان فسيسوء الوضع في المنطقة».

ولفت إلى «تغير في المواقف الدولية باتجاه الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة». من جهته، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية أن المقاومة لن ترضى بأقل من وقف كامل للعدوان وانسحاب الاحتلال خارج قطاع غزة ورفع الحصار وتوفير مأوى للنازحين.

وأضاف هنية أن «حماس» تتعامل بروح إيجابية ومسؤولية عالية مع المفاوضات الجارية ولن تفرط بتضحيات الشعب الفلسطيني وإنجازات مقاومته، محملا الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية المناورة والمماطلة في مسألة مفاوضات الهدنة وتبادل الأسرى.

وقال «إن تحقيق صفقة تبادل أسرى يتم عبرها الإفراج عن أسرانا خاصة القدامى وذوي الأحكام العالية هو من أهداف المفاوضات ولا يمكن القفز عن ذلك».

وفي سياق مواز، أفادت القناة الإسرائيلية الـ13 بأن وفدا إسرائيليا سيغادر خلال الايام القليلة المقبلة إلى قطر، بهدف مناقشة التوصل إلى صفقة تبادل أسرى جديدة مع «حماس».

وفي الغضون، كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن أن توترا كبيرا ساد اجتماع مجلس وزراء الحرب الأخير، حيث هدد عضوا حكومة الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحل الحكومة اذا استمر في اتخاذ قرارات منفردة بشأن مفاوضات المحتجزين.

ميدانيا، يتزايد القلق حيال وضع المرضى المحاصرين في مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بعد أن اقتحمته القوات الإسرائيلية، واعتقالها نحو مائة شخص داخله.

وقالت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة إن نسبة المساعدات التي وصلت إلى القطاع لم تتجاوز 5% في أحسن الأحوال. وخلف القصف الإسرائيلي الجديد على غزة ما لا يقل عن مائة قتيل، ما رفع حصيلة القتلى في القطاع منذ بدء الحرب إلى 28858 غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما بلغت حصيلة الجرحى 68667 شخصا.

وانقطع التيار الكهربائي وتوقفت المولدات بعد مداهمة مستشفى ناصر بخان يونس، ما أدى إلى وفاة ستة مرضى بينهم طفل بحسب حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحركة حماس أمس.

وقالت وزارة الصحة في بيان: «هناك مرضى وأطفال خدج في العناية المركزة بمستشفى ناصر دون رعاية طبية، معرضون للوفاة خلال الساعات القادمة».

ولفت المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة إلى أن «خمسة أطباء وممرضين وأكثر من مائة مريض ومصاب متروكون في المبنى القديم بالمستشفى بلا كهرباء ولا ماء ولا طعام ولا أكسجين».

وأضاف: «تحتجز قوات الاحتلال الإسرائيلي مئات من الكوادر الطبية والمرضى والجرحى ومرافقيهم والنازحين في مبنى الولادة والأطفال بمستشفى ناصر، وتخضعهم للاستجواب والتنكيل في ظروف قاسية وغير إنسانية».

من جانبه، زعم جيش الاحتلال أن قواته عثرت على أدوية كتبت عليها أسماء رهائن في مستشفى ناصر، لكن أطباء وصفوا وضعا لا يمكن تحمله في المستشفى الواقع في مدينة استحالت ساحة خراب تحيط بها المعارك. وذكرت منظمة «أطباء بلا حدود» أن موظفيها «اضطروا إلى الفرار، تاركين المرضى وراءهم».

وقال الأمين العام للمنظمة كريستوفر لوكيير لفرانس برس «كان الوضع فوضويا وكارثيا».