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تثبيت الأسعار قبل وبعد رمضان

2/17/2024 3:06:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قام فريق من المفتشين في إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في وزارة التجارة والصناعة بجولة في سوق الجملة بمنطقة الشويخ لرصد أسعار المنتجات الأساسية والتي يكثر الإقبال عليها خلال شهر رمضان المبارك.
وقال مدير إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في وزارة التجارة والصناعة فيصل الأنصاري لـ«الأنباء» إن هذه الجولة تمت بناء على خطة عمل فريق رصد الأسعار المشكل لفترة شهرين تزامنا مع دخول شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن فريق المفتشين رصد أسعار السلع الأساسية الرمضانية في محلات بيع التمور والقهوة والهيل والمطاحن والأسواق الموازية والجمعيات التعاونية وذلك بناء عن تعليمات من قبل وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان ووكيل الوزارة زياد الناجم بتكثيف الجولات التفتيشية على الأسواق بشكل مستمر.
وأضاف الأنصاري أن فريق المفتشين قام بعمل تعهدات لجميع المحلات والأسواق الموازية بالالتزام بالأسعار وتثبيتها سواء قبل وأثناء وبعد شهر رمضان المبارك.
وأشار إلى انه في حال وجود مخالفات هناك تنسيق مع إدارة الرقابة في الوزارة بإعداد محاضر ضبط وتحويل المخالف إلى النيابة التجارية لتطبيق القانون بحقه.
ولفت إلى أن عقوبة المخالفات قد تصل إلى إغلاق المحل أو المنشأة التجارية بناء عن تعليمات مباشرة من قبل وكيل الوزارة.

MENAFN17022024000130011022ID1107864615

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