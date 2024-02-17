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21 8 مليون دينار لتشغيل حقول الغاز رقميا

2/17/2024 3:06:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
كشفت مصادر نفطية لـ «الأنباء» عن أن شركة نفط الكويت تفاوض شركة شلمبرجير «SLB» لتعميم تجربة الحقل الرقمي الذكي (كوديف) ليشمل تشغيل حقول الغاز الجوراسية (الغاز الحر) في شمال الكويت رقميا، بقيمة 21.8 مليون دينار. وفي التفاصيل، قالت المصادر إن شركة نفط الكويت أجرت 3 جولات مفاوضات مع الشركة الأميركية لتخفيض الأسعار والتي بدأت بقيمة 22.48 مليون دينار لتصل إلى 21.85 مليون دينار، وذلك بخفض مالي بلغت قيمته أكثر من 600 ألف دينار. وبينت أن الكويت تمتلك أكثر من 4000 بئر نفطية وأكثر من 90% من تلك الآبار تم تحويلها للعمل بالنظام الذكي.

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