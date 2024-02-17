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رجل يقتل 12 شخصاً من أفراد أسرته ويهرب في إيران

2/17/2024 3:00:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قتل رجل بالرصاص 12 من أفراد أسرته، في بلدة صغيرة، بمحافظة كرمان بجنوب شرق إيران اليوم السبت، وفق ما نقلته وكالة أرنا عن مسؤولين محليين.

وأفادت التقارير أن قائمة الضحايا شملت والد منفذ الهجوم وشقيقه بالإضافة إلى العديد من الأطفال.

وأضافت الوكالة أن الرجل، الذي يعتقد أن عمره حوالي 30 عاما، دخل العديد من المنازل، اليوم السبت، حاملا معه بندقية "كالاشنيكوف"، وفتح النار على أسرته، وأشارت أرقام أولية أن الحادث سبقه شجار.

وتبحث الشرطة عن مرتكب الحادث الهارب.


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