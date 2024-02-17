رجل يقتل 12 شخصاً من أفراد أسرته ويهرب في إيران

(MENAFN
- Al-Bayan)
قتل رجل بالرصاص 12 من أفراد أسرته، في بلدة صغيرة، بمحافظة كرمان بجنوب شرق إيران اليوم السبت، وفق ما نقلته وكالة أرنا عن مسؤولين محليين.
وأفادت التقارير أن قائمة الضحايا شملت والد منفذ الهجوم وشقيقه بالإضافة إلى العديد من الأطفال.
وأضافت الوكالة أن الرجل، الذي يعتقد أن عمره حوالي 30 عاما، دخل العديد من المنازل، اليوم السبت، حاملا معه بندقية "كالاشنيكوف"، وفتح النار على أسرته، وأشارت أرقام أولية أن الحادث سبقه شجار.
وتبحث الشرطة عن مرتكب الحادث الهارب.
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