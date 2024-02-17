أنشيلوتي يتجنب التحدث عن مبابي الأهم هي مباراة الغد

تجنب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم السبت التحدث عن انضمام المهاجم كيليان مبابي إلى النادي الملكي في الصيف المقبل، في نهاية عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي.

وكان مبابي (25 عاماً) أبلغ سان جرمان بأنه سيغادر في نهاية الموسم، وفق ما أفاد مصدر مقرب من النادي المملوك قطرياً لوكالة فرانس برس الخميس.

ويرتبط اسم قائد منتخب "الديوك" بريال الذي حاول استقطابه إلى العاصمة مدريد في السنوات القليلة الماضية من دون أن ينجح في ذلك.

قال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي عشية زيارة فريقه لمواجهة رايو فايكانو في الدوري الإسباني في المرحلة الخامسة والعشرين "أستطيع أن أرى وأسمع وأتفهم أن هذا هو موضوع اليوم بالنسبة لكم، لكن ليس بالنسبة لنا، هي مباراة الغد".

وتابع "يمكن للجميع أن يتحدث، وأنا أفهم أنها قصة اليوم... أريد إنهاء هذا الموسم بشكل جيد والفوز بالألقاب".

وأضاف "هناك الكثير من الوقت المتبقي للتفكير في الموسم المقبل".

ورأى أنشيلوتي أن فريقه لن يتأثر بالشائعات والأحاديث التي ستحيط ببطل مونديال روسيا 2018 ووصيف قطر 2022 في الأسابيع المقبلة.

وأردف الإيطالي متسائلاً "هل تعتقد أنني أبدو متأثراً؟ لا، لا".

وفي سياق متصل، أشارت صحيفة ماركا الإسبانية أن مبابي أبلغ ريال بقراره الرحيل عن سان جرمان الثلاثاء.

من ناحيته، رفض الإسباني لويس إنريكي مدرب النادي الباريسي الجمعة التعليق على قرار مبابي، قائلاً "سأتجنب الحديث عن هذا الموضوع حتى تتحدث الأطراف المعنية عنه".

وتابع "كيليان مبابي لم يصرّح بأي شيء علنا ولا النادي أيضا. أنا المدرب وعندما تتحدث الأطراف الأخرى، سأعطي رأيي".

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