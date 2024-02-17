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تاهيتي أول المتأهلين إلى ربع نهائيمونديال الشاطئية

2/17/2024 3:00:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


واصل منتخب تاهيتي تألقه في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية دبي 2024 بتحقيقه الفوز الثاني على التوالي، بعدما نجح في قلب تأخره
بثلاثية نظيفة
أمام اسبانيا إلى انتصار ثمين 5-3،
ليضمن بذلك أول بطاقة عبور إلى ربع النهائي.

ورفض منتخب تاهيتي رفع راية الاستسلام رغم التأخر بثلاثة أهداف، ونجح في تعديل النتيجة سريعاً، ثم تمكن رونوي تينيرواري من تسجيل هدفين قاد خلالهما فريقه إلى حجز بطاقة التأهل.

وسيشتد الصراع بين منتخبي الأرجنتين وايران لحجز البطاقة الثانية في المجموعة الثانية

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