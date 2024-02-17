وجهات «البادل تنس».. فعاليات رياضية مليئة بالمتعة والتشويق ضمن أجواء «أجمل شتاء في العالم»





توفر دولة الإمارات العديد من الخيارات المتنوعة التي تناسب عشاق مختلف الرياضات من جميع الفئات العمرية، بل وتشجعهم على ممارستها في أجواء تضمن للجميع الراحة وتوفر لهم كافة متطلباتهم، ومن هذه الرياضات «الـبادل تنس» التي تحظى بإقبال لافت على مستوى الدولة نظراً لما تضفيه منافساتها من تجارب تمزج بين المتعة والتشويق.

وتتيح أجواء «أجمل شتاء في العالم» ممارسة رياضة «البادل تنس» في الملاعب المفتوحة بالهواء الطلق، لاسيما أن فصل الشتاء في دولة الإمارات يمتاز باعتدال درجات الحرارة، وهو ما يمثل أحد عناصر الجذب المهمة للزوار المحليين والسياح من خارج الدولة.

وأولت دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بدعم هذه الرياضة وعملت على تسهيل انتشارها في أرجاء الدولة، كما أنشأت لرعايتها والاهتمام بها «اتحاد الإمارات للبادل تنس» الذي يتولى دعم هذه الرياضة بشكل خاص وتشجيع ممارستها وتنظيم مسابقات خاصة بها واستضافة البطولات العالمية واستقطاب النجوم، حيث نجحت دولة الإمارات في 2022 باستضافة بطولة العالم للبادل تنس التي تنظم كل عامين وذلك للمرة الأولى، الأمر الذي شكّل فرصة مثالية للتعريف باللعبة وتوسيع نطاق انتشارها في جميع أرجاء الدولة.

إقبال كبير

ظهرت لعبة البادل تنس في الإمارات لأول مرة قبل عقد من الزمن تقريباً، ومنذ ذلك الحين إلى الآن تم تأسيس العديد من النوادي لاستيعاب محبي هذه الرياضة والإقبال الكبير عليها، كما أسهمت هذه النوادي في تعزيز الاستثمار في هذا القطاع الرياضي الناشئ، مع الدعم الكبير من القطاعين العام والخاص.

واستثمرت الجهات المعنية بالرياضة في دولة الإمارات الإقبال الكبير على ممارسة ومتابعة هذه الرياضة بتنظيم العديد من الفعاليات المحلية والدولية التي تستقطب الزوار والسياح من شتى أنحاء العالم لا سيما عشاق هذه الرياضة للاستمتاع بمتابعة أنشطتها، والتعرف عن قرب على أبرز مقومات الجذب السياحي في الدولة.

ويعمل اتحاد الإمارات للبادل تنس بمنهج واضح يستهدف استمرارية البطولات طوال العام، وتوسيع قاعدة الممارسين من مختلف الفئات والأعمار، حيث زاد عدد البطولات بالدولة، سواء للمحترفين أو المبتدئين أو الفئة المتوسطة، والتواصل مع المدارس بمختلف مراحلها السنية من أجل البحث عن مواهب جديدة والتركيز عليها وتنميتها.

وجهات مثالية

وتنتشر العديد من الملاعب لممارسة رياضة البادل تنس في دولة الإمارات وهي مجهزة بالكامل لهذه اللعبة الواسعة الانتشار والمثالية للمبتدئين كما للمحترفين.

ويعد نادي أبوظبي الرياضي النادي الأول في أبوظبي الذي يوفر ملاعب مخصصة للعبة كرة البادل، ويفتح المجال للجميع من كافة الأعمار والمهارات للاستمتاع بهذه اللعبة وتعلمها باحترافية، وتضم ملاعب البادل 4 ملاعب خارجية، وملعبين داخليين، كما توفر أكاديمية زايد الرياضية حصصاً لتعليم البادل في أحد أفضل المرافق في العاصمة.

وفي دبي هناك العديد من النوادي لممارسة رياضة البادل تنس ومنها نادي «ماتشا»، المتخصص في الأنشطة الرياضية المجتمعية، و«بادل أي إي» Padelae أحد أبرز ملاعب «البادل تنس»، كما يوجد ملعب بادل تنس مخصص للسيدات، إضافة إلى نادي «سنترال بادل» الذي يستقبل المبتدئين بهذه اللعبة من جميع الأعمار والقدرات البدنية.

وتمتلك «أكاديمية وورلد بادل» WPA ملاعب كاملة التجهيزات للتدريب على لعبة البادل تنس، وكذلك لاستضافة البطولات التي تنظّمها، كما يستقبل نادي «بادل كينجدوم» في دبي جميع محبّي «البادل تنس» من مختلف الأعمار والقدرات البدنية، مع برنامج تدريب مخصص للسيدات، وأكاديمية للناشئين، وبطولة للرجال، في حين يشتمل «مركز إنسبيراتوس ديستريكت» الواقع في قلب «مدينة دبي الرياضية»، على 6 ملاعب داخلية، و3 ملاعب خارجية للبادل تنس، مع تجهيزاتِ مثالية لاستضافة البطولات في هذه اللعبة.

إنجازات نوعية

وقد حققت الإمارات إنجازات نوعية على صعيد هذه الرياضة حيث تُوِّجَ منتخب الإمارات للبادل تنس بلقب النسخة الأولى لبطولة كأس الخليج للبادل تنس دبي 2022، التي نظمها اتحاد الإمارات للبادل تنس بمشاركة 6 منتخبات خليجية هي الإمارات والسعودية وقطر والكويت والبحرين وعمان ضمن فعاليات النسخة التاسعة من «دورة ند الشبا الرياضية» الحدث الأكبر من نوعه الذي يقام سنوياً.

وفي مطلع العام الماضي انطلقت «البطولة الوطنية المؤهلة للجولة العالمية لأساتذة البادل» للمرة الأولى في الدولة، واستقطبت أكثر من 200 فريق بادل محترف من مختلف أنحاء الدولة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث أقيمت المسابقات في كل من أبوظبي ودبي والشارقة.

وفي فبراير 2023 تم تنظيم منافسات النسخة الأولى من بطولة «مدن العالمية» لأساتذة البادل في باب النجوم بجزيرة الحديريات في أبوظبي، بمشاركة 128 لاعباً ولاعبة، تنافسوا على نقاط الجولات الرئيسية الأعلى في تاريخ جولات «وورلد بادل تور» العالمية، كما نظم مجلس أبوظبي الرياضي بطولة «بريد الإمارات» المجتمعية قبل انطلاق هذه البطولة، بهدف تشجيع الجميع على ممارسة هذه اللعبة، حيث تتأهل 4 فرق للرجال بالإضافة إلى 3 فرق للسيدات للعب في التصفيات التأهيلية ضمن بطولة «مدن» العالمية لأساتذة البادل.

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