الوصل يصيد «الصقور» بسباعية ويتأهل إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة

تأهل الوصل إلى ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بفوز كبير على ضيفه فريق الإمارات 7-1، في مباراتهما ضمن الدور ثمن النهائي للبطولة، مساء اليوم، على ملعب استاد زعبيل، وأحرز أهداف الوصل هاريس سيفيروفيتش هدفين، في الدقيقتين 8 و28، وعلي صالح 3 أهداف «هاتريك»، في الدقائق 18 و41 و68، ورودريغو في الدقيقة 82، ونيكولاس خمينيز في الدقيقة 90، وسجل هدف الإمارات ضياء سبع في الدقيقة 30.

وجاء الشوط الأول سريعاً من الوصل، والذي افتتح التسجيل مبكراً في الدقيقة 8، عن طريق هاريس، بعدما استلم كرة داخل منطقة الجزاء، ولعبها بـ «الكعب» في شباك الإمارات، ولم تكن هناك ردة فعل قوية من الضيوف للعودة إلى المباراة، فيما نجح الوصل في إضافة هدف ثانٍ بمجهود ومهارة فردية من علي صالح في الدقيقة 18، ثم أضاف هاريس الهدف الشخصي الثاني والثالث للوصل، برأسية قوية، بعد عرضية مثالية من علي صالح في الدقيقة 28.

وتمكن ضياء سبع من تقليص الفارق في الدقيقة 30، بتسجيل هدف للإمارات «الصقور»، بعد انفراد بمرمى أصحاب الأرض، وواصل علي صالح تألقه اللافت في المباراة في الدقيقة 41، عندما لعب كرة عرضية غالطت حارس الإمارات، وسكنت الشباك، معلنة هدفاً شخصياً ثانياً، ورابعاً للوصل، وأجرى الوصل تغييراً اضطرارياً، بخروج سالم العزيزي للإصابة في الدقيقة 45.

واستمر الوصل على أدائه الهجومي في الشوط الثاني، وتوالت الفرص الضائعة من الفريق، حتى نجح علي صالح في تسجيل الهدف الخامس للوصل في الدقيقة 68، والهدف الشخصي الثالث في المباراة «هاتريك»، وزاد رودريغو من غلة أهداف «الإمبراطور»، بتسجيل هدف سادس بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 82، ثم أحرز نيكولاس خيمينز، الهدف السابع للوصل، بتسديدة صاروخية في الدقيقة 90.

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