حامل اللقب الشارقة يعبر إلى ربع نهائي الكأس بصعوبة





لم يخلُ تأهل حامل اللقب الشارقة للدور ربع النهائي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة من صعوبات، أمام ضيفه وجاره البطائح، حيث حسم الشارقة النتيجة لصالحه في الشوط الثاني بنتيجة 2-1، وجاء الشوط الأول سلبياً في النتيجة، وإن كانت الأفضلية للشارقة الذي ضاعت له فرصتان على الأقل من كايو لوكاس، فيما أاهدر أناتولي فرصة التقدم للبطائح في نهاية الشوط الأول.

ومع انطلاقة الشوط الثاني نجح المدافع الحسن صالح في كسر حاجز ضياع الفرص للشارقة، مسجلاً هدف التقدم «ق 47» بتسديدة يسارية قوية في مرمى الحارس إبراهيم عيسى، وحاول البطائح بعد ذلك العودة للمباراة، ولكن اصطدم بقوة دفاع الشارقة بقيادة ماريو كاتينيك، وخط الوسط بقيادة بيانيتش، ونجح الشارقة في تعزيز التقدم بتسجيل هدف التقدم «ق 65» من تسديدة لموسى ماريجا اصطدمت بالدفاع وخادعت الحارس إبراهيم عيسى، ولكن البطائح لم يستسلم وظل يكافح في الدقائق الأخيرة لتحسين النتيجة حتى نجح البديل إسماعيل عمر في تقليص النتيجة بتسديدة قوية سكنت الشباك على يسار الحارس عادل الحوسني «ق 84»، وحاول البطائح التعديل في الجزء المتبقي من المباراة، وضاعت له فرصة هجمة واعدة من أحمد خليل، وصمد بعدها دفاع الشارقة حتى أعلن الحكم أحمد بلال نهاية المباراة بفوز الشارقة 2-1.

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