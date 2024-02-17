«الأبيض» يكتب التاريخ ويبلغ ربع نهائي «مونديال الشاطئية» للمرة الأولى

حقق منتخبنا الوطني إنجازاً تاريخياً، بتأهله إلى ربع نهائي كأس العالم لكرة الشاطئية، المقامة حالياً في دبي، لأول مرة، بعدما تغلب على نظيره الأمريكي 3-2، في المباراة التي جمعتهما على ملعب حي دبي للتصميم، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية، ليرفع بذلك «الأبيض» رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني، خلف المنتخب الإيطالي، متصدر المجموعة الأولى بـ 6 نقاط.

وتبادل المنتخبان السيطرة على مجريات المباراة، حيث ترجم «الأبيض» أفضليته في الشوط الثاني، بتسجيل ثنائية، حملت توقيع راشد عيد وعبد الله عباس، فيما جاء الشوط الثالث لمصلحة المنتخب الأمريكي، الذي نجح في تقليل الفارق بواسطة حارس المرمى كريس توث في الدقيقة 27، واختطف هدف التعادل عن طريق أليساندرو كانالي في الدقيقة الأخيرة، قبل أن يتمكن علي محمد من تسجيل الهدف الثالث للأبيض في الوقت الإضافي، ويقوده إلى ربع النهائي.

وبنهاية منافسات الجولة الثانية، التي سجلت فوزاً كبيراً لإيطاليا على مصر بنتيجة 6 -2، حجز «الأبيض» و«الآزوري» بطاقتي التأهل إلى ربع النهائي، فيما ودع منتخبا مصر وأمريكا البطولة من الدور الأول، بصرف النظر عن نتائج الجولة الأخيرة، التي يلتقي فيها منتخبنا مع إيطاليا، لحسم صدارة المجموعة، وأمريكا مع مصر.

ويشارك منتخبنا في كأس العالم للكرة الشاطئية للمرة الثامنة في تاريخه، بعد أعوام 2007، 2008، 2009، 2013، 2017، 2019 و2021، و2024، وهذه المرة الأولى التي ينجح فيها في تخطي دور المجموعات.

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