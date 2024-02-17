سيف المزروعي يهدي الإمارات سيف أمير قطر للقدرة



حقق فرسان الإمارات إنجازاً جديداً لرياضة الدولة، بفوزهم بلقب سباق سيف أمير دولة قطر للقدرة والتحمل، لمسافة 119 كم، والذي أقيم اليوم في القرية الماراثونية في منطقة سيلين بقطر، بمشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، وحقق فرسان الإمارات المركزين الأول والثالث، عن طريق الفارس سيف أحمد المزروعي بطل السباق، على صهوة «بوليو سان اندرياس» لإسطبلات MRM، وفارسنا محمد سعيد البلوشي، الحائز على المركز الثالث والكأس البرونزية، على صهوة «كازماك مورنينغ ستار»، فيما احتل المركز الثاني الفارس القطري سلمان الهاجري، على صهوة «مورو بريلون».

وتضمن السباق 4 مراحل، بلغت مسافة المرحلة الأولى 39 كم، والثانية لمسافة 35 كم، والثالثة لمسافة 25 كم، والرابعة لمسافة 20 كم.

وحافظت الإمارات على اللقب للعام الثاني على التوالي، حيث نال فرساننا المركزين الأول والثاني في النسخة الماضية، عن طريق سعيد أحمد الشامسي على صهوة «توريغ دي فال دي آتر» لاسطبلات «M7»، والوصيف سعيد محمد المهيري على صهوة «سمسرة دي آيلاس» لإسطبلات «MRM».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز