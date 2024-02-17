تعرابت يقود النصر للفوز على خورفكان والتأهل إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة

تأهل النصر إلى الدور ربع النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بفوزه على ضيفه خورفكان بهدف وحيد سجله عادل تعرابت في الدقيقة 90 من عمر مباراتهما على ملعب استاد آل مكتوم مساء اليوم، في ختام ثاني أيام مباريات ثمن نهائي الكأس الغالية.

ومالت أفضلية الاستحواذ للنصر في الشوط الأول، إلا أن الخطورة الأولى لاحت في الدقيقة 30، عندما وصلت كرة على بعد خطوات من مرمى خورفكان، إلى النصراوي عبد الله تورى الذي سددها واصطدمت بالمدافع وتحولت إلى ركلة ركنية، وبعدها بدقائق سدد لورينسي كرة قوية لخورفكان، وأمسكها حارس النصر أحمد شامبيه، ليحافظ الفريقين على شباكهما نظيفة.

وبدأ خورفكان الشوط الثاني بشكل أفضل هجومياً، وتراجع النصر إلى نصف ملعبه، وأضاع مسعود سليمان فرصة للتسجيل للضيوف بعد أن مرت رأسيته بجوار القائم الأيسر لمرمى النصر في الدقيقة 47، وتصدى أحمد عادل حارس خورفكان، لانفراد صريح للاعب النصر عادل تعرابت في الدقيقة 64، ليحمي مرماه من هدف مؤكد لأصحاب الأرض.

ونشط النصر في الدقائق التالية، واستلم لاعبه عبد الله تورى الكرة داخل منطقة الجزاء، وحاول تسديد الكرة في الزاوية البعيدة، إلا أن تسديداته علت العارضة في الدقيقة 67، واعتمد خورفكان على الهجمات المرتدة، وأنقذ شامبيه حارس النصر، فرصة هدف من تسديدة رانييل سانتانا في الدقيقة 78، ورد موسى ندياي بتسديدة للنصر ولامست مدافع خورفكان ومرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 81.

وتمكن عادل تعرابت بمجهود فردي ومهارة عالية من تسجيل هدف النصر والمباراة الوحيد في الدقيقة 90، بعد مراوغة ومرور من 3 مدافعين لخورفكان، ووضع الكرة في المرمى لحظة خروج الحارس أحمد عادل من مرماه، ليخطف "العميد" بصعوبة بطاقة الوصول إلى الدور ربع النهائي للكأس الغالية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز