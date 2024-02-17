الأرشيف والمكتبة الوطنية يؤسس لأكاديمية عالمية في الأرشفة

لعبت دولة الإمارات دوراً كبيراً في نشر الثقافة والإبداع والحفاظ على التراث وصونه وتعليمه للأجيال القادمة من خلال تأسيس عدد من الأكاديميات التي أسهمت في ترسيخ النظريات والمعارف التراثية وتعزيز الفنون الشعبية وعلم الأرشيف والأرشفة، وقد قدمت هذه المؤسسات دورات دبلومية مهنية غطت الكثير من التخصصات التي يحتاجها العالم العربي اليوم وقد ساهمت في عمليات تدوين التراث الشفاهي وترميم وصيانة المخطوطات والوثائق وإعادة ترميمها وفق معايير عالمية، وهذه المؤسسات تعمل ضمن منظومة تخصصية وتنشر الوعي في المجتمع وتحاول الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزز الثقافة في المجتمعات المحلية، وتأهيل كوادر بشرية يمكنها المساهمة في نشر التراث الثقافي والأرشيفي ومن أهمها معهد الشارقة للتراث وأكاديمية الشعر التابعة لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي والأرشيف والمكتبة الوطنية في أبوظبي، ومركز جمعة الماجد للثقافة والتراث وغيرها من المؤسسات التي أخذت على عاتقها إيجاد جيل في المستقبل يمكنه التكيف مع جميع التطورات عن طريق التعلم والورش والدورات التدريبية وطرح برامج متخصصة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه بما يتناسب مع احتياجات المجتمع والتخصصات المطلوبة التي تهدف للحفاظ على الهوية الوطنية وتعزز من التواصل مع المجتمع الآخر.

ويعتبر الأرشيف والمكتبة الوطنية من أهم المؤسسات الأكاديمية الأرشيفية المتخصصة في جمع المواد الأرشيفية وحفظها ورقمنتها وإتاحتها وفق أفضل المعايير المتبعة في عالم الأرشفة، لقد أسس في عام 1968 بتوجيه من المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لحفظ تراث وتاريخ الأمة، لقد استطاع الأرشيف الوطني طيلة أكثر من خمسين عاماً أن يحقق مهامه وأهدافه في جمع الوثائق ذات القيمة التاريخية بدولة الإمارات وبدول مجلس التعاون من كافة الأرشيفات داخل الدولة أو خارجها ومن المؤسسات الحكومية بفضل التعميم رقم 49 لسنة 1969 من أحمد السويدي رئيس الديوان الأميري إلى مديري دوائر حكومة أبوظبي بشأن حفظ وثائق إمارة أبوظبي في أرشيف مكتب الوثائق والدراسات بتاريخ 29 أكتوبر 1969.

إن هذه النظرة الثاقبة تدل على حكمة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والإيمان بأهمية التاريخ وحفظه للتراث قبل أكثر من خمسين عاماً، في مقولته الشهيرة «من ليس له ماضٍ ليس له حاضر ولا مستقبل»، ثم أصدر المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، القانون الاتحادي الوطني رقم (7) عام 2008 الذي كلف الأرشيف والمكتبة الوطنية مسؤولية جمع وثائق الدولة وحفظها وأرشفتها وإتاحتها للباحثين والمهتمين والباحثين من الطلبة والدكاترة.

لدى الأرشيف والمكتبة الوطنية ذاكرة ملأى بالآلاف من الوثائق والصور والخرائط والمقابلات الشفاهية والكتب على اختلافها، ولدى الأرشيف مكتبة زاخرة بالكثير من العناوين المهمة التي تلقي الضوء على تاريخ دولة الإمارات في جميع المجالات التاريخية والسياسية والعسكرية والثقافية وحتى التراثية وغيرها وتتاح تلك الإصدارات عبر خدمات مكتبة الإمارات ولدى الأرشيف الوطني إصدارات مهمة ومتنوعة منها زايد رجل بنى أمة، وقصر الحصن، وخليفة رحلة إلى المستقبل، كما يشجع الأرشيف الباحثين على نشر أبحاثهم ودراساتهم المتخصصة ضمن منظومة بحثية واضحة، لقد استطاع الأرشيف الوطني - في رحلته التي بلغت أكثر من خمسين عاماً - أن يحقق موقعاً متميزاً على صعيد المؤسسات المماثلة في الشرق الأوسط والعالم؛ لاعتماده على قاعدة تكنولوجية حديثة في تنفيذ مهامه.

ويعدّ من أقدم المؤسسات الثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأكبر مركز وثائق في منطقة الخليج العربي، كما سعى الأرشيف والمكتبة الوطنية إلى عقد شراكات متعددة ومتنوعة مع عدد كبير من الجهات المحلية والخليجية والعربية والعالمية في مجالات الأرشفة والرقمنة، ومنها الشراكة مع جامعة السوربون في أبوظبي العريقة التي بدأت في عام 2018 لإنشاء العديد من البرامج الأكاديمية المعتمدة منها الشهادة المهنية في إدارة الوثائق والبكالوريوس في إدارة الوثائق وعلوم الأرشيف والماجستير في إدارة الوثائق والدراسات الأرشيفية وبرنامج الدكتوراه (قيد التحضير) التي يعمل الأرشيف والمكتبة الوطنية على تطوير هذه البرامج بما يتناسب مع احتياجات المؤسسات الأرشيفية للأيدي العاملة والخبرات المتخصصة، لقد لوحظ خلال الفترة الأخيرة الإقبال من مختلف أنحاء الإمارات على الشهادة المهنية التي ترتقي بمهارات العاملين في القطاعات الأرشيفية مما يؤكد أهمية هذه البرامج المهنية والأكاديمية الحالية والعمل على تحسينها لتُواكِبَ التطورَ التِّقْني المتسارع، ومتطلّبات تنظيم الأرشيفات، وتطوير ممارساتها ومعاييرها بما ينسجم مع توقُّعات المستقبل، إن الأرشيف والمكتبة الوطنية يؤسس لأكاديمية علمية في مجال علم الأرشفة.