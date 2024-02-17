مقتل عشرات الفلسطينيين جراء هجمات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، مقتل عشرات الفلسطينيين جراء هجمات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة.
وقالت الوزارة، التي تسيطر عليها حركة "حماس" اليوم، إن 83 فلسطينيا قتلوا وأصيب 125 آخرون في هجمات إسرائيلية تم شنها خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ووفقا للوزارة، ارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 28 ألفا و858
قتيلا و68 ألفا و 700 مصاب، منذ بدء الحرب في 7
أكتوبر الماضي.
ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.
ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، أغلب القتلى من النساء والقصر.
وقال رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية هرتسي هاليفي مؤخرًا إن "الجيش تمكن من القضاء على أكثر من 10 آلاف إرهابي في قطاع غزة حتى الآن، بما في ذلك العديد من القادة".
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