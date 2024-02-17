أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، مقتل عشرات الفلسطينيين جراء هجمات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة.

وقالت الوزارة، التي تسيطر عليها حركة "حماس" اليوم، إن 83 فلسطينيا قتلوا وأصيب 125 آخرون في هجمات إسرائيلية تم شنها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا للوزارة، ارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 28 ألفا و858

قتيلا و68 ألفا و 700 مصاب، منذ بدء الحرب في 7

أكتوبر الماضي.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.

ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، أغلب القتلى من النساء والقصر.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية هرتسي هاليفي مؤخرًا إن "الجيش تمكن من القضاء على أكثر من 10 آلاف إرهابي في قطاع غزة حتى الآن، بما في ذلك العديد من القادة".

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