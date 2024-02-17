أحلاها مر.. 4 سيناريوهات لإجلاء 1.4 مليون نازح من رفح

حثت دول العالم ومنظمة الأمم المتحدة إسرائيل على عدم الإقدام على اقتحام مدينة رفح إلا بعد إجلاء 1.4 مليون نازح إلى أماكن آمنة حتى لا تقع كارثة إنسانية.

ويرى رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو أن التوغل البري في رفح سيحقق النصر الحاسم ضد حركة "حماس".

ولاجتياح رفح يجب إجلاء المدنيين الذي وافقت عليه إسرائيل، وقال رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو "نعمل على خطة تفصيلية في شأن نقل أكثر من مليون من سكان غزة الذين فروا إلى رفح، ويضمن ذلك توفير ممر آمن قبل اجتياحها".

عودة إلى الشمال

ووضعت إسرائيل أربع خطط لنقل النازحين من محافظة رفح، الأولى تسمح بعودة سكان الشمال لمناطقهم، وتقدم هذا المقترح بطلب من الولايات المتحدة، إذ عرض وزير خارجيتها أنتوني بلينكن الخطة على مجلس الوزراء الإسرائيلي، وقال "اتفقت مع الجانب الإسرائيلي على دخول بعثة أممية إلى شمال قطاع غزة لضمان عودة الفلسطينيين لمنازلهم، وبحثت مع القادة الإسرائيليين الحملة العسكرية في رفح، نخطط لأن تجري الأمم المتحدة تقييماً لضمان عودة الفلسطينيين لشمال غزة" وفق اندبندنت عربية.

ولقيت فكرة عودة الفلسطينيين لشمال غزة موافقة من المستوى الأمني في إسرائيل، ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" عن مسؤولين في الجيش وجهاز الأمن العام (شاباك) قولهم إنهم يناقشون مسألة السماح لسكان قطاع غزة النازحين بالعودة من جنوب القطاع لشماله قبل تنفيذ

هجوم رفح، على اعتبار انتهاء مرحلة القتال العنيف هناك.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن لدى تل أبيب ميولاً إلى السماح بتحرك النازحين من الجنوب عائدين لبيوتهم في شمال القطاع بطريقة خاضعة للرقابة والإشراف بغية تسهيل العملية العسكرية البرية الوشيكة في رفح. لكن منطقة شمال غزة التي تضم محافظتي غزة والشمال، والممنوع حتى الآن على النازحين العودة لها، دمرها الجيش الإسرائيلي بصورة هائلة، فلا تكاد توجد أي مبانٍ لم تتضرر مما لا يسمح بالعيش فيها.

واقترحت الأمم المتحدة إنشاء مدن من الخيام في شمال قطاع غزة، تشكل مأوى عند عودة سكان غزة من الجنوب، مما يساعد الجيش الإسرائيلي على التحرك بسهولة في منطقتي خان يونس ورفح، إذ تشهد هذه المناطق حالياً كثافة سكانية غير مسبوقة.

إلى وسط القطاع المكتظ بالنازحين

أما الخطة الثانية، فتتمثل في توفير ممر آمن لنقل النازحين من رفح إلى محافظة دير البلح وسط القطاع، ومنح الفلسطينيين وقتاً كافياً للانتقال، لكن ثمة عراقيل كثيرة أمام هذه الفكرة.

وتضم محافظة دير البلح أربع مخيمات هي البريج والمغازي والنصيرات ودير البلح، وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة حوالي 33 كيلومتراً، وهي منطقة مكتظة بالسكان والنازحين الذين فروا من الشمال، وعملية إجلاء المدنيين من رفح إلى تلك البقعة مستحيلة، إذ لا توجد فيها أراضٍ تتسع لبناء خيام ولا حتى عمران يسكنه الفارون من الحرب.



إجلاء إلى منطقة بين رفح وخان يونس

من جهة أخرى، تدور الخطة الثالثة التي كشف عنها نتانياهو بنفسه، حول إجلاء النازحين إلى مناطق شمال رفح، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي "هناك مناطق في شمال رفح تم تطهيرها ويمكن استخدامها كمناطق آمنة للمدنيين".

وبحسب طبيعة الجغرافيا، فإن هناك تداخلاً كبيراً بين مدينة خان يونس ومحافظة رفح المجاورة، ولا توجد معالم واضحة تفصل بين المنطقتين، وعندما شن الجيش هجومه على الأولى، توغل في أجزاء من رفح وحيّدها بالكامل.

ويقترح نتانياهو في فكرته نقل النازحين الذين يبلغ عددهم 1.4 مليون شخص إلى مساحة لا تتجاوز ثمانية كيلومترات، مما رفضته الأمم المتحدة التي اعتبرت أن المنطقة غير مجهزة بصورة مناسبة لإيواء النازحين وسيكون فيها اكتظاظ هو الأعلى بين مخيمات الإيواء في العالم.

ويقول المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، "لن نكون طرفاً في التهجير القسري للسكان في رفح، في الوقت الراهن ما تقترحه إسرائيل غير آمن، لن نستجيب لدعوة الحكومة الإسرائيلية إلى مساعدتهم في جلاء النازحين".

مخيمات إيواء على الشريط الساحلي

أما الخطة الرابعة، فتقتضي نقل النازحين إلى مخيمات نزوح على طول الشريط الساحلي في الجزء الجنوبي من القطاع، بخاصة في منطقة المواصي، وتتضمن هذه الفكرة إنشاء 15 معسكر إيواء، يضم كل منها 25 ألف خيمة.

وأوردت هيئة البث الإسرائيلية أن أمريكا وافقت على ذلك وأنها مستعدة لتمويل هذه الخطة التي تشمل إنشاء عيادات طبية ميدانية، ولكن المصريين اشترطوا عدم تنفيذ أي هجوم إلا بعد إخلاء النازحين القريبين جداً من الحدود مع سيناء.

ويقول الباحث السياسي الإسرائيلي جدعون ليفي إنه "لا يوجد مكان يستوعب هؤلاء الملايين من الأشخاص في حال إجلائهم. تهجير لاجئي رفح إلى منطقة المواصي ضمن الخطة الإنسانية غير منطقي لأن المواصي ستصبح موقع كارثة إنسانية لم نشهد لها مثيلاً"، مضيفاً أن "مساحة المواصي تبلغ 16 كيلومتراً مربعاً أي أنها بحجم مطار بن غوريون، تخيلوا غزة كلها محشورة في منطقة المطار. إذا وافقت أميركا وذهب مليون شخص فقط إلى المواصي، فستبلغ الكثافة السكانية هناك 62500 شخص لكل كيلومتر مربع". ويوضح أنه "لا يوجد شيء في المواصي لا بنية تحتية ولا ماء، فقط الرمال ومزيد من الرمال لامتصاص الدم ومياه الصرف الصحي والأوبئة"، معتبراً أن "مجرد التفكير في هذه الخطة مخيف".

يُذكر أن إسرائيل وضعت الخطط لكنها لم تقر أيّاً منها بعد، لكن الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس اختصر الحديث عن ذلك بالقول "سنفعل ما هو مطلوب للسماح بحرية عمل الجيش في رفح، بما في ذلك إجلاء السكان وإعداد الأراضي لتوغل بري".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز