أمين عام الناتو ينتقد رد الفعل الصيني على وفاة نافالني

انتقد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، بشدة، رد فعل حكومة الصين إزاء وفاة المعارض السياسي الروسي أليكسي نافالني في السجن.

وقال ستولتنبرغ للصحفيين في مؤتمر ميونخ للأمن: "جاءنا اليوم البيان من وزير الخارجية الصيني قائلاً، إن وفاة نافالني (شأن روسي داخلي). حسناً، إنه ليس شأناً روسياً داخلياً؛ لأننا نعلم جميعاً أن ذلك نتيجة للنظام الاستبدادي في موسكو".

وأضاف أن "النظام الروسي اعتقل نافالني ظلماً، وسمَّمه بوحشية وتم الحكم عليه بالإعدام في الأساس لأنه تحلى بالشجاعة للوقوف ضد الرئيس الروسي فلاديمير

بوتين".

وذكر ستولتنبرغ أن "أفضل طريقة لتكريم ذكرى نافالني ستكون هى دعم أوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي المستمر".

وصور رد فعل الصين على وفاة نافالني باعتباره جزءاً من نمط أوسع نطاقاً لتأييد الصين، حليفة روسيا

الهادئ، لحرب بوتين على أوكرانيا،

وأن النتيجة ستكون لها تبعات عالمية.

وأضاف ستولتنبرغ: "بكين تتابع الحرب في أوكرانيا عن كثب. وما يحدث اليوم في أوكرانيا قد يحدث غداً في آسيا. وكلما كان بوتين ناجحاً في أوكرانيا، زاد احتمال استخدام الرئيس (الصيني) شي (جين بينغ) القوة ضد تايوان".

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