مونديال الشاطئية.. منتخب إيران يفوز على نظيره الأرجنتيني 6-3 ويضمن تأهله إلى ربع النهائي

(MENAFN
- Al-Bayan)
فاز منتخب إيران على نظيره الأرجنتيني (6-3) ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية "الإمارات 2024" في المباراة التي جمعتهما اليوم (السبت) على ملعب حي دبي للتصميم.
وضمن منتخب إيران بذلك تأهله إلى الدور ربع النهائي، رفقة منتخب تاهيتي، بعد حصوله على ثلاث نقاط رفعت رصيده إلى 4 نقاط، في المركز الثاني حيث كان قد فاز في أولى مبارياته على منتخب إسبانيا في الجولة الأولى بركلات الترجيح، وحصل على نقطة واحدة، وفق لوائح المونديال.
وستحسم المواجهة الأخيرة في الجولة الثالثة بين منتخبي تاهيتي وإيران ترتيب المركزين الأول والثاني بالمجموعة الثانية.
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