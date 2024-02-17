مونديال الشاطئية.. منتخب إيران يفوز على نظيره الأرجنتيني 6-3 ويضمن تأهله إلى ربع النهائي

فاز منتخب إيران على نظيره الأرجنتيني (6-3) ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية "الإمارات 2024" في المباراة التي جمعتهما اليوم (السبت) على ملعب حي دبي للتصميم.

وضمن منتخب إيران بذلك تأهله إلى الدور ربع النهائي، رفقة منتخب تاهيتي، بعد حصوله على ثلاث نقاط رفعت رصيده إلى 4 نقاط، في المركز الثاني حيث كان قد فاز في أولى مبارياته على منتخب إسبانيا في الجولة الأولى بركلات الترجيح، وحصل على نقطة واحدة، وفق لوائح المونديال.

وستحسم المواجهة الأخيرة في الجولة الثالثة بين منتخبي تاهيتي وإيران ترتيب المركزين الأول والثاني بالمجموعة الثانية.

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