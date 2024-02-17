Sunday, 18 February 2024 12:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مونديال الشاطئية.. منتخب إيران يفوز على نظيره الأرجنتيني 6-3 ويضمن تأهله إلى ربع النهائي

2/17/2024 3:00:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فاز منتخب إيران على نظيره الأرجنتيني (6-3) ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية "الإمارات 2024" في المباراة التي جمعتهما اليوم (السبت) على ملعب حي دبي للتصميم.

وضمن منتخب إيران بذلك تأهله إلى الدور ربع النهائي، رفقة منتخب تاهيتي، بعد حصوله على ثلاث نقاط رفعت رصيده إلى 4 نقاط، في المركز الثاني حيث كان قد فاز في أولى مبارياته على منتخب إسبانيا في الجولة الأولى بركلات الترجيح، وحصل على نقطة واحدة، وفق لوائح المونديال.

وستحسم المواجهة الأخيرة في الجولة الثالثة بين منتخبي تاهيتي وإيران ترتيب المركزين الأول والثاني بالمجموعة الثانية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN17022024000110011019ID1107864571

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث