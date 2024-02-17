طقس الإمارات خلال الأسبوع المقبل.. انخفاض ملحوظ لدرجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس يوم غد الأحد

صحواً إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً شمالاً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.





الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف - غائم جزئي ومغبر أحياناً يصبح غائم على بعض المناطق الشمالية نهاراً - انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية نشطة وقوية أحياناً خاصة على البحر مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 55 كم/س

البحر: متوسط الموج يضطرب تدريجياً ويصبح شديد الاضطراب أحياناً ليلاً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج يضطرب ظهراً في بحر عمان.



الإثنين

الطقس: صحو إلى غائم جزئياً ومغبر

أحياناً وتظهر السحب المنخفضة شرقاً وشمالاً- انخفاض أخر طفيف في درجات الحرارة خاصةً على المناطق الداخلية.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر تكون مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 55 كم/س

البحر: مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان.



الثلاثاء

الطقس: رطب على بعض المناطق الداخلية صباحاً - صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س

البحر: شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب الموج في بحر عمان.



الأربعاء

الطقس: رطب على بعض المناطق الداخلية صباحاً - صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س

البحر: شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.



الخميس

الطقس: رطب على بعض المناطق الداخلية صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف - صحو إلى غائم جزئي أحياناً.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً على البحر نهاراً تكون مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

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