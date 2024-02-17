نتانياهو: عدم تنفيذ العملية في رفح يعني خسارة الحرب ضد حماس

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مساء السبت، أن على الجيش الإسرائيلي أن ينفذ عمليته في مدينة رفح التي تضيق بنحو 1,4 مليون فلسطيني في جنوب قطاع غزة، لأن عدم قيامه بذلك يعني "خسارة الحرب" ضد حماس.

وتعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي "القضاء" على حماس، على خلفية هجوم الحركة على إسرائيل في السابع من أكتوبر، وأكد في مؤتمر صحافي في القدس أن عملية رفح سيتم تنفيذها حتى لو تم التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الرهائن الذين لا يزالون في قطاع غزة.

وقال نتانياهو: "حتى إذا أنجزنا ذلك، سندخل رفح".

وتواجه إسرائيل سيلا من الدعوات الدولية، بما في ذلك من حليفتها الولايات المتحدة، لعدم المضي قدما في عملية عسكرية في مدينة رفح المكتظة بالنازحين.

يشدّد الجيش على أنه يسعى لإجلاء مدنيين من المنطقة للحد من الخسائر البشرية، من دون الكشف عن تفاصيل أي عملية كهذه.

وقال نتانياهو إن أي تسوية "لن يتم التوصل إليها إلا عبر مفاوضات مباشرة بين الأطراف، من دون شروط مسبقة"، رافضا شروط حماس.

وأضاف رئيس الوزراء "إن إسرائيل تحت قيادتي ستواصل معارضتها القوية لأي اعتراف أحادي بدولة فلسطينية".

وتابع "بعد المجزرة الرهيبة التي وقعت في السابع من أكتوبر، لن تكون هناك جائزة للإرهاب أكبر من هذه، وهي ستحول دون أي تسوية سلمية في المستقبل".

وتزامنت تصريحات نتانياهو مع تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب، متّهمين حكومتهم بالتخلي عن رهائن خطفوا في هجوم السابع من أكتوبر وما زالوا محتجزين في غزة.

وأطلقوا هتافات وصفوا فيها الحكومة بأن "أيديها ملطّخة بالدماء" مطالبين بالتفاوض.

من بين هؤلاء يائير موسى الذي خطف والده غادي في الهجوم ولا يزال محتجزا.

وأعرب موسى عن "أسفه لاعتقاد رئيس الوزراء أنه ليس من الضروري إيفاد ممثلين إلى المفاوضات في القاهرة حيث يتواجد كل الأطراف والوسطاء باستثناء إسرائيل".

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