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ليفاندوفسكي يقود برشلونة للفوز على سيلتا فيجو في الدقائق الأخيرة بالدوري الإسباني

2/17/2024 3:00:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حقق برشلونة فوزاً في الدقائق الأخيرة على مضيفه سيلتا فيجو 2 /1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع برشلونة رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 20 نقطة في المركز السابع عشر.

وتقدم برشلونة عن طريق روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، قبل أن يدرك إياجو أسباس التعادل لسيلتا فيجو في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، سجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني له ولبرشلونة من ضربة جزاء.

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