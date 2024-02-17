ليفاندوفسكي يقود برشلونة للفوز على سيلتا فيجو في الدقائق الأخيرة بالدوري الإسباني

(MENAFN
- Al-Bayan)
حقق برشلونة فوزاً في الدقائق الأخيرة على مضيفه سيلتا فيجو 2 /1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ورفع برشلونة رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 20 نقطة في المركز السابع عشر.
وتقدم برشلونة عن طريق روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، قبل أن يدرك إياجو أسباس التعادل لسيلتا فيجو في الدقيقة 47.
وفي الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، سجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني له ولبرشلونة من ضربة جزاء.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN17022024000110011019ID1107864568
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.