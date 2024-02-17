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قطار مانشستر سيتي يتعطل بتعادل مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي

2/17/2024 3:00:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اكتفى مانشستر سيتي بتعادل محبط أمام ضيفه تشيلسي بنتيجة 1/1 مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

تقدم تشيلسي بهدف رحيم سترلينغ في الدقيقة 42، وأدرك أصحاب الأرض التعادل بهدف لاعب الوسط الإسباني رودري في الدقيقة 83.

فرط مانشستر سيتي حامل لقب الموسم الماضي في نقطتين ثمينتين وانكسرت سلسلة ستة انتصارات متتالية ليتراجع للمركز الثالث برصيد 53 نقطة وله مباراة مؤجلة.

ويعتلي ليفربول قمة الترتيب برصيد 57 نقطة يلاحقه أرسنال 55 نقطة.

أما تشيلسي فتعادل للمرة الخامسة في الدوري هذا الموسم رافعاً رصيده إلى 35 نقطة في المركز العاشر.

وفي مباريات أخرى أقيمت، السبت، فاز ليفربول على برينتفورد بنتيجة 1/4، وأرسنال على بيرنلي 5/صفر، وأستون فيلا على فولهام بنتيجة 1/2، ونوتنجهام فورست على وست هام يونايتد بنتيجة 2/صفر، وولفرهامبتون على توتنهام بنتيجة 1/2 بينما تعادل نيوكاسل يونايتد مع بورنموث بنتيجة 2/2.

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