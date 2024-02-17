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الإمارات تتضامن مع الفلبين وتعزي في ضحايا الانهيار الأرضي

2/17/2024 3:00:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


عبرت دولة الإمارات، عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية الفلبين الصديقة في ضحايا الانهيار الأرضي الذي حدث في مقاطعة دافاو دي أورو، جنوبي البلاد، وتسبب في مقتل وإصابة وفقدان عشرات الأشخاص، وفي إحداث أضرار جسيمة.


وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الفلبينية والشعب الفلبيني الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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