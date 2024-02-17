تأكيد تصنيفات «طاقة» و«مصدر» و«صناعات»

ثبتت وكالة ((موديز)) للتصنيف الائتماني، أمس تصنيفات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) عند Aa3 و P-1، وتصنيفات الشركة القابضة العامة ((صناعات)) عند A1، وتصنيفات شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ((مصدر)) عند A2.

وأعطت وكالة ((موديز)) تقييماً أساسياً (Baa1) لشركة ((طاقة)) و(baa3) لشركة ((مصدر)). ويتم تعيين تصنيف ((صناعات)) باستخدام منهجية GRI من أعلى إلى أسفل، وبالتالي ليس لديها تقييم ائتماني أساسي (BCA)، فيما تظل النظرة المستقبلية للتصنيفات مستقرة.