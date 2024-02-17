تأكيد تصنيفات «طاقة» و«مصدر» و«صناعات»

(MENAFN
- Al-Bayan)
ثبتت وكالة ((موديز)) للتصنيف الائتماني، أمس تصنيفات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) عند Aa3 و P-1، وتصنيفات الشركة القابضة العامة ((صناعات)) عند A1، وتصنيفات شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ((مصدر)) عند A2.
وأعطت وكالة ((موديز)) تقييماً أساسياً (Baa1) لشركة ((طاقة)) و(baa3) لشركة ((مصدر)). ويتم تعيين تصنيف ((صناعات)) باستخدام منهجية GRI من أعلى إلى أسفل، وبالتالي ليس لديها تقييم ائتماني أساسي (BCA)، فيما تظل النظرة المستقبلية للتصنيفات مستقرة.
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