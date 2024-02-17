Sunday, 18 February 2024 12:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انتعاش أسهم أوروبا واليابان وترقب في أمريكا

2/17/2024 3:00:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

انتعشت الأسهم الأوروبية واليابانية أمس بدعم من نتائج أعمال قوية، وقفز مؤشر نيكاي لأعلى مستوى في 34 عاماً، في حين شهدت الأسهم الأمريكية تحركات طفيفة، واستقرت مؤشرات وول ستريت عند الفتح بعد بيانات أسعار المنتجين وسط ترقب البيانات ومسارات الفائدة.

ولم تشهد المؤشرات الرئيسية في بورصة ((وول ستريت)) تحركاً كبيراً عند الفتح، وذلك بعد صدور تقرير عن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة تضمن بيانات فاقت التوقعات، وتقوض الآمال في خفض قريب لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الأمريكي. وهبط مؤشر داو جونز 21.41 نقطة أو 0.06% إلى 38751.71 نقطة، وفتح ستاندرد آند بورز مرتفعاً 1.40 نقطة أو 0.03% إلى 5031.13 نقطة، وصعد ناسداك 4.26 نقاط أو 0.03% إلى 15910.43 نقاط.

وارتفعت الأسهم الأوروبية متجهة إلى تسجيل نهاية إيجابية لأسبوع حافل بالبيانات، إذ عززت نتائج الأعمال القوية والآمال باقتراب البنك المركزي الأوروبي من خفض أسعار الفائدة شهية المستثمرين على الأصول عالية المخاطر. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% خلال التعاملات ليسجل أعلى مستوى في عامين، وقادت أسهم شركات التعدين المكاسب بقفزة بلغت 2.2% خلال الأسبوع.

وتفوق المؤشر فوتسي 100 البريطاني على نظرائه في أوروبا، وارتفع 0.8% مع تسجيل مبيعات التجزئة البريطانية زيادة أقوى من المتوقعة بلغت 3.4% في يناير بعد أن تراجعت 3.3% في الشهر السابق.

وارتفع مؤشر نيكاي الياباني مسجلاً أعلى مستوى في 34 عاماً، وأصبح على أعتاب تجاوز أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي بلغه في ذروة الفقاعة الاقتصادية في اليابان خلال الثمانينيات. وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.27% إلى 2624.73 نقطة عند الإغلاق.

MENAFN17022024000110011019ID1107864562

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث