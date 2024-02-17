انتعاش أسهم أوروبا واليابان وترقب في أمريكا

انتعشت الأسهم الأوروبية واليابانية أمس بدعم من نتائج أعمال قوية، وقفز مؤشر نيكاي لأعلى مستوى في 34 عاماً، في حين شهدت الأسهم الأمريكية تحركات طفيفة، واستقرت مؤشرات وول ستريت عند الفتح بعد بيانات أسعار المنتجين وسط ترقب البيانات ومسارات الفائدة.

ولم تشهد المؤشرات الرئيسية في بورصة ((وول ستريت)) تحركاً كبيراً عند الفتح، وذلك بعد صدور تقرير عن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة تضمن بيانات فاقت التوقعات، وتقوض الآمال في خفض قريب لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الأمريكي. وهبط مؤشر داو جونز 21.41 نقطة أو 0.06% إلى 38751.71 نقطة، وفتح ستاندرد آند بورز مرتفعاً 1.40 نقطة أو 0.03% إلى 5031.13 نقطة، وصعد ناسداك 4.26 نقاط أو 0.03% إلى 15910.43 نقاط.

وارتفعت الأسهم الأوروبية متجهة إلى تسجيل نهاية إيجابية لأسبوع حافل بالبيانات، إذ عززت نتائج الأعمال القوية والآمال باقتراب البنك المركزي الأوروبي من خفض أسعار الفائدة شهية المستثمرين على الأصول عالية المخاطر. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% خلال التعاملات ليسجل أعلى مستوى في عامين، وقادت أسهم شركات التعدين المكاسب بقفزة بلغت 2.2% خلال الأسبوع.

وتفوق المؤشر فوتسي 100 البريطاني على نظرائه في أوروبا، وارتفع 0.8% مع تسجيل مبيعات التجزئة البريطانية زيادة أقوى من المتوقعة بلغت 3.4% في يناير بعد أن تراجعت 3.3% في الشهر السابق.

وارتفع مؤشر نيكاي الياباني مسجلاً أعلى مستوى في 34 عاماً، وأصبح على أعتاب تجاوز أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي بلغه في ذروة الفقاعة الاقتصادية في اليابان خلال الثمانينيات. وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.27% إلى 2624.73 نقطة عند الإغلاق.