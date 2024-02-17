انتعاش أسهم أوروبا واليابان وترقب في أمريكا

(MENAFN
- Al-Bayan)
انتعشت الأسهم الأوروبية واليابانية أمس بدعم من نتائج أعمال قوية، وقفز مؤشر نيكاي لأعلى مستوى في 34 عاماً، في حين شهدت الأسهم الأمريكية تحركات طفيفة، واستقرت مؤشرات وول ستريت عند الفتح بعد بيانات أسعار المنتجين وسط ترقب البيانات ومسارات الفائدة.
ولم تشهد المؤشرات الرئيسية في بورصة ((وول ستريت)) تحركاً كبيراً عند الفتح، وذلك بعد صدور تقرير عن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة تضمن بيانات فاقت التوقعات، وتقوض الآمال في خفض قريب لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الأمريكي. وهبط مؤشر داو جونز 21.41 نقطة أو 0.06% إلى 38751.71 نقطة، وفتح ستاندرد آند بورز مرتفعاً 1.40 نقطة أو 0.03% إلى 5031.13 نقطة، وصعد ناسداك 4.26 نقاط أو 0.03% إلى 15910.43 نقاط.
وارتفعت الأسهم الأوروبية متجهة إلى تسجيل نهاية إيجابية لأسبوع حافل بالبيانات، إذ عززت نتائج الأعمال القوية والآمال باقتراب البنك المركزي الأوروبي من خفض أسعار الفائدة شهية المستثمرين على الأصول عالية المخاطر. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% خلال التعاملات ليسجل أعلى مستوى في عامين، وقادت أسهم شركات التعدين المكاسب بقفزة بلغت 2.2% خلال الأسبوع.
وتفوق المؤشر فوتسي 100 البريطاني على نظرائه في أوروبا، وارتفع 0.8% مع تسجيل مبيعات التجزئة البريطانية زيادة أقوى من المتوقعة بلغت 3.4% في يناير بعد أن تراجعت 3.3% في الشهر السابق.
وارتفع مؤشر نيكاي الياباني مسجلاً أعلى مستوى في 34 عاماً، وأصبح على أعتاب تجاوز أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي بلغه في ذروة الفقاعة الاقتصادية في اليابان خلال الثمانينيات. وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.27% إلى 2624.73 نقطة عند الإغلاق.
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