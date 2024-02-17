«أدنوك للتوزيع» تبرم اتفاقية توريد مع «فرتيل»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة أدنوك للتوزيع أنها أبرمت اتفاقية توريد لمدة 3 سنوات مع شركة صناعات الأسمدة بالرويس ((فرتيل))، وافقت بموجبها شركة فرتيل على تزويد أدنوك للتوزيع بمنتج قائم على اليوريا بسعر السوق (اتفاقية توريد).
وأشارت الشركة في بيان أمس إلى أن اتفاقية التوريد ستتيح لأدنوك للتوزيع إمكانية تزويد العملاء بسائل جديد لعادم الديزل.
وأوضحت أن شركة فرتيل هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة فيرتيغلوب، وتمتلك شركة بترول أبوظبي الوطنية ((أدنوك)) نحو 36.2% من إجمالي رأس المال المصدر لشركة فيرتيغلوب، في حين تمتلك أو سي أي غلوبال 50%.
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