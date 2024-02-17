«أدنوك للتوزيع» تبرم اتفاقية توريد مع «فرتيل»

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع أنها أبرمت اتفاقية توريد لمدة 3 سنوات مع شركة صناعات الأسمدة بالرويس ((فرتيل))، وافقت بموجبها شركة فرتيل على تزويد أدنوك للتوزيع بمنتج قائم على اليوريا بسعر السوق (اتفاقية توريد).

وأشارت الشركة في بيان أمس إلى أن اتفاقية التوريد ستتيح لأدنوك للتوزيع إمكانية تزويد العملاء بسائل جديد لعادم الديزل.

وأوضحت أن شركة فرتيل هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة فيرتيغلوب، وتمتلك شركة بترول أبوظبي الوطنية ((أدنوك)) نحو 36.2% من إجمالي رأس المال المصدر لشركة فيرتيغلوب، في حين تمتلك أو سي أي غلوبال 50%.