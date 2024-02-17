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وزارة الصحة تجرى قرعة البعثة الطبية للحج 19 فبراير الجارى

2/17/2024 2:29:25 PM
(MENAFN- Youm7) قررت وزارة الصحة والسكان إجراء القرعة العلنية لاختيار أعضاء البعثة الطبية المصرية لموسم الحج يوم الاثنين الموافق 19 فبراير الجارى بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المستمر .

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن المهمة الأساسية للبعثة الطبية تتمثل في توفير الخدمات الطبية والرعاية الصحية للحجاج المصريين
.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن معاييير وضوابط اختيار المتقدمين للبعثة الطبية تم وضعها من خلال اللجنة العليا لبعثة الحج، وتضم ممثلين من كافة القطاعات والهيئات، مؤكدًا تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة بين جميع المتقدمين للبعثة، وفقًا لضوابط وشروط واضحة دون أي استثناءات
.

ويشارك فى القرعة جميع أعضاء المهن الطبية والإدارية من العاملين بوزارة الصحة والهيئات ومديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات والإدارات الصحية التابعة.








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