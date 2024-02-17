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الصومال تدين محاولة إثيوبيا عرقلة وفدها الرئاسى من المشاركة بقمة الاتحاد الإفريقى

2/17/2024 2:29:23 PM
(MENAFN- Youm7) دانت جمهورية الصومال الفيدراليو، اليوم /السبت/، بشدة، المحاولة "الاستفزازية" للحكومة الإثيوبية لـ"عرقلة" وفد الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود من المشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي التي جرت في أديس أبابا.



وقالت وزارة الخارجية الصومالية - في بيان أذاعته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) - إلى أن هذا الإجراء "ينتهك" جميع البروتوكولات الدبلوماسية والدولية، وكذلك التقاليد الراسخة للاتحاد الإفريقي، مؤكدة أن إثيوبيا تستضيف مقر الاتحاد الأفريقي؛ وبالتالي فإن قيادتها وحكومتها "ملزمتان بمعاملة جميع الزعماء الأفارقة على قدم المساواة".



وأوضحت الوزارة أن استضافة الاتحاد الإفريقي "هو في نفس الوقت شرف وامتياز لإثيوبيا، ومع ذلك إذا فشلت حكومتها في الحفاظ على هذا الشرف والمسؤولية؛ فقد يكون من الضروري للاتحاد الإفريقي إعادة تقييم موقع مقره الرئيسي".



ودعت الخارجية الصومالية، الاتحاد الإفريقي إلى إجراء تحقيق عاجل ذي مصداقية ومستقل في هذا العمل "الفظيع"؛ بما يتماشى مع بروتوكولات الاتحاد.












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