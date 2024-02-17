وزير خارجية السعودية: الأولوية يجب أن تكون لإنهاء الكارثة الإنسانية فى غزة

MENAFN - Youm7) قالوزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إن الأولوية يجب أن تكون الآن لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة

وأضاف وزير الخارجية السعودي خلال مشاركته في جلسة نقاشية حول السلام

والاستقرار في الشرق الأوسط على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أننا منفتحون على أي نقاشات وإيجاد الدولة الفلسطينية أولوية.

وأكد وزير الخارجية السعودي قناعته التامة بأن الطريق الوحيد نحو الأمن والاستقرار في المنطقة بما فيها إسرائيل هو من خلال إقامة دولة فلسطينية.





وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.



