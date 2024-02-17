بلينكن للرئيس الإسرائيلى: لا يمكن لواشنطن دعم عملية عسكرية فى رفح

MENAFN - Youm7) التقى وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن مع الرئيس الإسرائيلى إسحاق هرتسوج، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن؛ حيث بحثا تطورات الوضع فى قطاع غزة.

وجاء فى بيان على الموقع الرسمى لوزراة الخارجية الأمريكية أن بلينكن "أكد مجددا حق إسرائيل فى ضمان عدم تكرار هجمات 7 أكتوبر".

وتابع البيان إن بلينكن وهرتسوج ناقشا الجهود الجارية لتأمين إطلاق سراح "المحتجزين" الإسرائيليين، وتحقيق هدنة إنسانية؛ من شأنها أن تساعد فى زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين فى غزة.

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة لا يمكنها دعم عملية عسكرية برية فى رفح جنوب قطاع غزة، "دون خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ؛ لضمان سلامة أكثر من مليون شخص لجأوا هناك"، وفقا للبيان.

وشدد بلينكن على ضرورة أن تتخذ جميع الأطراف التدابير الممكنة لحماية أرواح المدنيين ومنع توسع الصراع، مشددا على التزام الولايات المتحدة بالسلام الدائم فى المنطقة، بما فى ذلك من خلال إقامة دولة فلسطينية مع ضمان الأمن لإسرائيل.