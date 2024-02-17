بلينكن للرئيس الإسرائيلى: لا يمكن لواشنطن دعم عملية عسكرية فى رفح

(MENAFN
- Youm7) التقى وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن مع الرئيس الإسرائيلى إسحاق هرتسوج، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن؛ حيث بحثا تطورات الوضع فى قطاع غزة.
وجاء فى بيان على الموقع الرسمى لوزراة الخارجية الأمريكية أن بلينكن "أكد مجددا حق إسرائيل فى ضمان عدم تكرار هجمات 7 أكتوبر".
وتابع البيان إن بلينكن وهرتسوج ناقشا الجهود الجارية لتأمين إطلاق سراح "المحتجزين" الإسرائيليين، وتحقيق هدنة إنسانية؛ من شأنها أن تساعد فى زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين فى غزة.
وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة لا يمكنها دعم عملية عسكرية برية فى رفح جنوب قطاع غزة، "دون خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ؛ لضمان سلامة أكثر من مليون شخص لجأوا هناك"، وفقا للبيان.
وشدد بلينكن على ضرورة أن تتخذ جميع الأطراف التدابير الممكنة لحماية أرواح المدنيين ومنع توسع الصراع، مشددا على التزام الولايات المتحدة بالسلام الدائم فى المنطقة، بما فى ذلك من خلال إقامة دولة فلسطينية مع ضمان الأمن لإسرائيل.
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