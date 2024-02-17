العاهل الأردنى لمستشار ألمانيا: يجب تكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار فى غزة

MENAFN - Youm7) أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، خلال لقائه المستشار الألمانى أولاف شولتس، اليوم /السبت/، ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار فى غزة.

وشدد العاهل الأردنى - خلال اللقاء، الذى عقد على هامش أعمال الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا - على أهمية أن يضطلع المجتمع الدولى بدوره لحماية المدنيين الأبرياء الذين يواجهون ظروفا قاسية نتيجة الحرب الدائرة فى غزة.

كما أكد أهمية إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية إلى الأهالى فى غزة بشكل مستمر، فى ظل ما يعانيه القطاع من نقص حاد فى المقومات الأساسية للحياة من غذاء وماء ودواء وكهرباء ووقود.

وجدد عاهل الأردن التحذير من الهجوم الإسرائيلى على رفح، جنوب قطاع غزة؛ الذى من شأنه أن يؤدى إلى كارثة إنسانية أخرى قد تدفع إلى تهجير السكان، مؤكدا رفض الأردن لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين داخليا أو خارجيا.

وأشار إلى ضرورة مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لتقوم بدورها ضمن تكليفها الأممي.

كما جرى التأكيد، خلال اللقاء، طبقا لبيان الديوان الملكي، على عمق العلاقات التاريخية التى تربط الأردن وألمانيا والحرص على تعزيزها فى شتى المجالات، خصوصا الاقتصادية والاستثمارية، إذ أعرب الملك عن تقديره للدعم الذى تقدمه ألمانيا للمملكة فى المجالات التنموية.

حضر اللقاء: نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير الأردنى فى ألمانيا يوسف البطاينة.