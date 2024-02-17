Sunday, 18 February 2024 12:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وقفة أمام السفارة الفرنسية فى تونس للمطالبة بوقف فورى لاطلاق النار فى غزة

2/17/2024 2:29:23 PM
(MENAFN- Youm7) تجمع عشرات التونسيين اليوم /السبت/، أمام مقر السفارة الفرنسية فى العاصمة تونس؛ للتنديد بالحرب التى تشنها القوات الاسرائيلية على قطاع غزة والمطالبة بوقف فورى لاطلاق النار.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطينى انطلقت من ساحة الشهيد حلمى المناعى بباب الخضراء حتى مقر السفارة الفرنسية، وذلك بدعوة من تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين فى تونس، المكونة من حوالى 26 حزبا سياسيا وجمعية ومنظمة نقابية.

وندد المتظاهرون بموقف "الدول الكبرى" من هذه الحرب، رافعين شعارات تؤكد دعمهم "اللا مشروط" للشعب الفلسطينى وللفصائل الفلسطينية، وذلك بعد مرور 135 يوما من الصمود فى وجه العدوان الاسرائيلى "الغاشم".







MENAFN17022024000132011024ID1107864536

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث