وقفة أمام السفارة الفرنسية فى تونس للمطالبة بوقف فورى لاطلاق النار فى غزة

MENAFN - Youm7) تجمع عشرات التونسيين اليوم /السبت/، أمام مقر السفارة الفرنسية فى العاصمة تونس؛ للتنديد بالحرب التى تشنها القوات الاسرائيلية على قطاع غزة والمطالبة بوقف فورى لاطلاق النار.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطينى انطلقت من ساحة الشهيد حلمى المناعى بباب الخضراء حتى مقر السفارة الفرنسية، وذلك بدعوة من تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين فى تونس، المكونة من حوالى 26 حزبا سياسيا وجمعية ومنظمة نقابية.

وندد المتظاهرون بموقف "الدول الكبرى" من هذه الحرب، رافعين شعارات تؤكد دعمهم "اللا مشروط" للشعب الفلسطينى وللفصائل الفلسطينية، وذلك بعد مرور 135 يوما من الصمود فى وجه العدوان الاسرائيلى "الغاشم".