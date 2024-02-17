وقفة أمام السفارة الفرنسية فى تونس للمطالبة بوقف فورى لاطلاق النار فى غزة

(MENAFN
- Youm7) تجمع عشرات التونسيين اليوم /السبت/، أمام مقر السفارة الفرنسية فى العاصمة تونس؛ للتنديد بالحرب التى تشنها القوات الاسرائيلية على قطاع غزة والمطالبة بوقف فورى لاطلاق النار.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطينى انطلقت من ساحة الشهيد حلمى المناعى بباب الخضراء حتى مقر السفارة الفرنسية، وذلك بدعوة من تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين فى تونس، المكونة من حوالى 26 حزبا سياسيا وجمعية ومنظمة نقابية.
وندد المتظاهرون بموقف "الدول الكبرى" من هذه الحرب، رافعين شعارات تؤكد دعمهم "اللا مشروط" للشعب الفلسطينى وللفصائل الفلسطينية، وذلك بعد مرور 135 يوما من الصمود فى وجه العدوان الاسرائيلى "الغاشم".
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