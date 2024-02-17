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جهود حكومية لاستكمال الانتقال إلى العاصمة الإدارية.. غدا فى اليوم السابع

2/17/2024 2:29:19 PM
(MENAFN- Youm7) تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية:
جهود حكومية لاستكمال الانتقال إلى العاصمة الإدارية


واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:


جهود حكومية لاستكمال الانتقال إلى العاصمة الإدارية..
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