جهود حكومية لاستكمال الانتقال إلى العاصمة الإدارية.. غدا فى اليوم السابع





واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:





جهود حكومية لاستكمال الانتقال إلى العاصمة الإدارية..رئيس الوزراء يتفقد الوحدات السكنية بمشروع «زهرة العاصمة» للموظفين المنتقلين للعمل من المقرات الجديدة

جحيم إسرائيلى بالمدفعية والطائرات على غزة..

الاحتلال يقصف مخيم الشابورة وسط رفح الفلسطينية.. عدد الشهداء يلامس 29 ألفا غالبيتهم من الأطفال والنساء.. و«خارجية فلسطين» تطالب بآليات عمل دولية تلزم تل أبيب بحماية المدنين

الانتصار للوعى والذوق العام بأضخم إنتاج فى رمضان..التاريخ يتنفس على شاشات «المتحدة».. "الحشاشين" المسلسل يستكمل فلسفة الشركة فى الجمع بين الترفيه والتثقيف.. الطائفة أسست للانحراف العقائدى.. ومعالجة العمل تفضح التطرف وتدافع عن الوسطية..أسرار دموية عن أخطر طائفة فى العالم.. شيطان يتاجر بمفاتيح الجنة.. رحلة حسن الصباح من بلاط السلاجقة إلى قلعة "ألموت"

استرداد 954 ألف متر من أراضى الدولة بالمحافظات





1.2 تريليون جنيه إنتاجا صناعيا فى 2023-2022

استعدادات مكثفة لمواجهة تحذيرات الأمطار..

أوناش وسيارات إغاثة ودفع رباعى لتسيير المرور ومساعدة المواطنين بالشوارع

يوم اقتصادى تحت قبة «الشيوخ»..المجلس يفتح ملف تحديات الصناعة.. ويناقش استراتيجية تطـوير النقل وتفعيل وثيقة ملكية الدولة

تعزيز ضخ السلع بمعارض «أهلا رمضان» بتخفيضات 30%



