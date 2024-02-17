مصر تدشن منطقة لوجستية لاستقبال المساعدات لصالح غزة لتخفيف الأعباء عن السائقين

MENAFN - Youm7) أعلنت مصر عن تدشين منطقة لوجستية لاستقبال المساعدات لصالح غزة لتخفيف الأعباء عن السائقين والتكدسات الموجودة بـ العريش والطرق وتسهيل عمل الهلال الأحمر المصري.

وقال مراسل القناة الإخبارية، إن المنطقة اللوجستية تنقسم إلى 4 مناطق هي المساعدات المصرية والدولية وانتظار الشاحنات ومنطقة خدمات، مضيفا أن الانتهاء من حوالي 60% من المنطقة اللوجستية لاستقبال المساعدات لصالح غزة لتخفيف الأعباء عن سائقي الشاحنات.



وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.



