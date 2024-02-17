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الداخلية: إيقاف الخدمات للأجانب المعفين من إقامة لغير السياحة آخر يونيو

2/17/2024 2:29:19 PM
(MENAFN- Youm7) قال مصدر أمنى بوزارة الداخلية بإنه سيتم إيقاف الخدمات التى تقدمها الدولة للأجانب المعفين من الحصول على إقامة لغير السياحة بالبلاد آخر يونيو القادم "وفقاً للمهلة المحددة"، وذلك فى حالة عدم حملهم بطاقة إعفاء الإقامة التى تستخرج من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات.
















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