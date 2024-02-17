الداخلية: إيقاف الخدمات للأجانب المعفين من إقامة لغير السياحة آخر يونيو

الداخلية: إيقاف الخدمات للأجانب المعفين من إقامة لغير السياحة آخر يونيو
التاريخ
2/17/2024 2:29:19 PM
(MENAFN
- Youm7) قال مصدر أمنى بوزارة الداخلية بإنه سيتم إيقاف الخدمات التى تقدمها الدولة للأجانب المعفين من الحصول على إقامة لغير السياحة بالبلاد آخر يونيو القادم "وفقاً للمهلة المحددة"، وذلك فى حالة عدم حملهم بطاقة إعفاء الإقامة التى تستخرج من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات.
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