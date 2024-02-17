مؤتمر التغيرات المناخية في أسوان الجديدة يتبنى توصيات الوعي بالأمن المائي

شهد المسرح الرومانى بمدينة أسوان الجديدة انطلاق أعمال المؤتمر الثانى عشر الذى ينظمه الاتحاد العربى للشباب والبيئة خلال الفترة من 16 إلى 22 فبراير الحالى بعنوان "الماء والأمن الغذائى.. قضايا حياة"، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومظلة جامعة الدول العربية واليونسيف ووزارة البيئة واكساد انطلاقا من توصيات مجلسى وزراء المياه والبيئة العرب الأخير وذلك بمشاركة 300 شاب وفتاة من 10 دول عربية وتم افتتاح أعمال المنتدى بمدينة أسوان الجديدة بالمسرح الرومانى.





ويشكل المنتدى منبراً إقليمياً لاستعراض وتبادل الخبرات بين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة نتائج مؤتمر المناخ Cop28 بدبى. شارك فى حفل الافتتاح ممثلى جامعة الدول العربية والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين المدير الإقليمى لأكساد بمصر - المركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة، وممثلى اليونسيف وشركة مياه أسوان. وجامعة الدول العربية. ونجوى صلاح وكيل اول وزارة الشباب والرياضة. والدكتور إيهاب عبدالعزيز ممثل منظمة اليونيسف.. قدمت الاحتفال الإعلامية الدكتورة نجلاء البيومى، وتم تكريم المشاركين بالمنتدى ومنحهم شهادات التقدير.





وفى كلمته قال الدكتور ممدوح رشوان الأمين العام للاتحاد العربى للشباب والبيئة أن المنتدى سيتناول توصيات مجلس وزراء المياه والبيئة العرب، وتوصيات منتدى الشباب الذى عقدته جامعة الدول العربية مؤخرا فى طرح القضايا الملحة وايجاد حلول يمكن تطبيقها ومتوافقة مع التغيرات التى تمر بالمنطقة، مؤكدًا أن المنتدى يشهد مشاركة الشباب بتنفيذ حملة رمزية عن أكياس البلاستك اضافة لتنفيذ مجموعة من الفاعليات لتثقيف الشباب اضافة لزراعة الأشجار بالغابة الشجرية بالأقصر نهاية الأسبوع الجارى.





وقال احمد الربعان من الأردن ممثلا عن الشباب العربية أن مشاركة الشباب العربى فى فاعليات منتدى الغذاء والمياه بأسوان رسالة للعالم بأن شباب الجامعات المصرية والعربية، سيعملون مع الجهات المعنية للعمل على نشر الوعى بين الشباب فى مختلف أنحاء الدول العربية. ليكون لهم دور فاعل لمواجهة التحديات.





وقالت الدكتورة نجوى صلاح ممثلة لوزير الشباب والرياضة إن إقامة المنتدى باسوان بمشاركة عربية ومصرية، وهو جزء من استراتيجية الوزارة للنهوض بالعمل الشبابى، خاصة وأن المنتدى الثانى عشر له أهمية للأمن القومى العربى فى ظل التحديات البيئية وخطرها على المياه والغذاء ما يتطلب نشر الوعى.





وقال الدكتور محسن البطران أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن عقد المنتدى فى هذا الوقت له من الأهمية بالنسبة للأمن القومى العربى، لتحقيق التنمية المتكاملة للحفاظ على الأمن الغذائى لتحقيق الأمن الغذائى فى ظل التحديات، لتوفير الاكتفاء الذاتي، وهو ما يتطلب تضافر الجهود بين الدولة مشيدا بجهود الدولة المصرية لزيادة الاستفادة من المياه والأراضى، وسوف نتناول التحديات للوصول إلى حلول للوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى.





وأكدت الدكتورة جيهان البيومى عضو مجلس النواب إننا نستهدف النهوض بالعمل الشبابى، من خلال دعم مجموعة من الفعاليات لتثقيف الشباب إضافة لتنفيذ نظام محاكاة للشباب لتدريب وتأهيل الشباب ولدعم إصدار تشريعات للحفاظ على المياه، واستخدام الدور الرقابى، وسنعمل على تحويل رؤى الشباب المشارك لخطة عمل للمساهمة فى معالجة المشكلات الطارئة، ورفعها للقيادات لتنفيذ تلك الأفكار.







وقال الدكتور إيهاب عبد العزيز مدير برنامج المياه باليونسيف، بكل تأكيد تناول قضايا المياه نظرا لأهميتها فى ظل المؤامرات التى تحاك من قبل الكيان الصهيونى للسيطرة على المياه، فى ظل أن أغلب الدول لا تتحكم فى مصادر المياه، وعلينا أن نبحث وجود حلول عملية للحفاظ على المياه والاكتفاء الذاتى من الغذاء، موضحا أن المنتدى سيكون له آثار إيجابية، لدعم الجهود للحفاظ على الحقوق المصرية والعربية فى الحصول على حقها فى المياه.





وقال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، المدير الإقليمى لمنظمة أكساد، إن نهر النيل شريان الحياة بالنسبة للمصريين ولعل تواجد الشباب فى أسوان انطلاقا من جهود الدولة لتنفيذ المشروعات التنموية القومية للتنمية المستدامة، والجمهورية الجديدة تركز على الأمن الغذائى والأمن المائى. مطالبا المشاركون فى المنتدى وضع آليات التعامل لمواجهة المشكلات البيئية والشبابية من أجل إضافة مساحات جديدة لتوفير الاكتفاء الذاتى. مطالبا بنشر التوعية والتثقيف بين الشباب لمواجهة الشائعات. وان يتعرف الشباب على حقيقية المشروعات التنموية لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وانه لا توجد تنمية بدون أمن كما لا يوجد أمن بدون تنمية وهو ما يعنى الحاجة لدور الشباب فى مواجهة هذه التحديات والاستفادة من قدراتهم من خلال التأهيل والتدريب وتبادل الخبرات.





وقال كريم محمد ممثل الاتحادات والمنظمات العربية بجامعة الدول العربية، أن الجهود التى يقوم بها الاتحاد العربى لتوثيق الجهود العربية والإقليمية والدولية. لتعزيز التعاون ودعم التكامل الاقتصادى. وكلها جهود للمساهمة فى الحفاظ على العمل العربى المشترك.







وأكد عبدالصبور الرواى رئيس شركة المياه بأسوان أنه سيتم العمل على نشر الوعى بأهمية الحفاظ على المياه من خلال مجموعة من الفعاليات لتثقيف الشباب اضافة لنشر الوعى بين الأسر لدعم جهود الدولة لتحقيق الأمن المائى.

انطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التغيرات المناخية باسوان الجديدةانطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التغيرات المناخية باسوان الجديدةانطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التغيرات المناخية باسوان الجديدةانطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التغيرات المناخية باسوان الجديدةانطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التغيرات المناخية باسوان الجديدةانطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التغيرات المناخية باسوان الجديدة



