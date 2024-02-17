مؤتمر التغيرات المناخية في أسوان الجديدة يتبنى توصيات الوعي بالأمن المائي

(MENAFN
- Youm7)
شهد المسرح الرومانى بمدينة أسوان الجديدة انطلاق أعمال المؤتمر الثانى عشر الذى ينظمه الاتحاد العربى للشباب والبيئة خلال الفترة من 16 إلى 22 فبراير الحالى بعنوان "الماء والأمن الغذائى.. قضايا حياة"، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومظلة جامعة الدول العربية واليونسيف ووزارة البيئة واكساد انطلاقا من توصيات مجلسى وزراء المياه والبيئة العرب الأخير وذلك بمشاركة 300 شاب وفتاة من 10 دول عربية وتم افتتاح أعمال المنتدى بمدينة أسوان الجديدة بالمسرح الرومانى.
ويشكل المنتدى منبراً إقليمياً لاستعراض وتبادل الخبرات بين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة نتائج مؤتمر المناخ Cop28 بدبى. شارك فى حفل الافتتاح ممثلى جامعة الدول العربية والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين المدير الإقليمى لأكساد بمصر - المركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة، وممثلى اليونسيف وشركة مياه أسوان. وجامعة الدول العربية. ونجوى صلاح وكيل اول وزارة الشباب والرياضة. والدكتور إيهاب عبدالعزيز ممثل منظمة اليونيسف.. قدمت الاحتفال الإعلامية الدكتورة نجلاء البيومى، وتم تكريم المشاركين بالمنتدى ومنحهم شهادات التقدير.
وفى كلمته قال الدكتور ممدوح رشوان الأمين العام للاتحاد العربى للشباب والبيئة أن المنتدى سيتناول توصيات مجلس وزراء المياه والبيئة العرب، وتوصيات منتدى الشباب الذى عقدته جامعة الدول العربية مؤخرا فى طرح القضايا الملحة وايجاد حلول يمكن تطبيقها ومتوافقة مع التغيرات التى تمر بالمنطقة، مؤكدًا أن المنتدى يشهد مشاركة الشباب بتنفيذ حملة رمزية عن أكياس البلاستك اضافة لتنفيذ مجموعة من الفاعليات لتثقيف الشباب اضافة لزراعة الأشجار بالغابة الشجرية بالأقصر نهاية الأسبوع الجارى.
وقال احمد الربعان من الأردن ممثلا عن الشباب العربية أن مشاركة الشباب العربى فى فاعليات منتدى الغذاء والمياه بأسوان رسالة للعالم بأن شباب الجامعات المصرية والعربية، سيعملون مع الجهات المعنية للعمل على نشر الوعى بين الشباب فى مختلف أنحاء الدول العربية. ليكون لهم دور فاعل لمواجهة التحديات.
وقالت الدكتورة نجوى صلاح ممثلة لوزير الشباب والرياضة إن إقامة المنتدى باسوان بمشاركة عربية ومصرية، وهو جزء من استراتيجية الوزارة للنهوض بالعمل الشبابى، خاصة وأن المنتدى الثانى عشر له أهمية للأمن القومى العربى فى ظل التحديات البيئية وخطرها على المياه والغذاء ما يتطلب نشر الوعى.
وقال الدكتور محسن البطران أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن عقد المنتدى فى هذا الوقت له من الأهمية بالنسبة للأمن القومى العربى، لتحقيق التنمية المتكاملة للحفاظ على الأمن الغذائى لتحقيق الأمن الغذائى فى ظل التحديات، لتوفير الاكتفاء الذاتي، وهو ما يتطلب تضافر الجهود بين الدولة مشيدا بجهود الدولة المصرية لزيادة الاستفادة من المياه والأراضى، وسوف نتناول التحديات للوصول إلى حلول للوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى.
وأكدت الدكتورة جيهان البيومى عضو مجلس النواب إننا نستهدف النهوض بالعمل الشبابى، من خلال دعم مجموعة من الفعاليات لتثقيف الشباب إضافة لتنفيذ نظام محاكاة للشباب لتدريب وتأهيل الشباب ولدعم إصدار تشريعات للحفاظ على المياه، واستخدام الدور الرقابى، وسنعمل على تحويل رؤى الشباب المشارك لخطة عمل للمساهمة فى معالجة المشكلات الطارئة، ورفعها للقيادات لتنفيذ تلك الأفكار.
وقال الدكتور إيهاب عبد العزيز مدير برنامج المياه باليونسيف، بكل تأكيد تناول قضايا المياه نظرا لأهميتها فى ظل المؤامرات التى تحاك من قبل الكيان الصهيونى للسيطرة على المياه، فى ظل أن أغلب الدول لا تتحكم فى مصادر المياه، وعلينا أن نبحث وجود حلول عملية للحفاظ على المياه والاكتفاء الذاتى من الغذاء، موضحا أن المنتدى سيكون له آثار إيجابية، لدعم الجهود للحفاظ على الحقوق المصرية والعربية فى الحصول على حقها فى المياه.
وقال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، المدير الإقليمى لمنظمة أكساد، إن نهر النيل شريان الحياة بالنسبة للمصريين ولعل تواجد الشباب فى أسوان انطلاقا من جهود الدولة لتنفيذ المشروعات التنموية القومية للتنمية المستدامة، والجمهورية الجديدة تركز على الأمن الغذائى والأمن المائى. مطالبا المشاركون فى المنتدى وضع آليات التعامل لمواجهة المشكلات البيئية والشبابية من أجل إضافة مساحات جديدة لتوفير الاكتفاء الذاتى. مطالبا بنشر التوعية والتثقيف بين الشباب لمواجهة الشائعات. وان يتعرف الشباب على حقيقية المشروعات التنموية لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وانه لا توجد تنمية بدون أمن كما لا يوجد أمن بدون تنمية وهو ما يعنى الحاجة لدور الشباب فى مواجهة هذه التحديات والاستفادة من قدراتهم من خلال التأهيل والتدريب وتبادل الخبرات.
وقال كريم محمد ممثل الاتحادات والمنظمات العربية بجامعة الدول العربية، أن الجهود التى يقوم بها الاتحاد العربى لتوثيق الجهود العربية والإقليمية والدولية. لتعزيز التعاون ودعم التكامل الاقتصادى. وكلها جهود للمساهمة فى الحفاظ على العمل العربى المشترك.
وأكد عبدالصبور الرواى رئيس شركة المياه بأسوان أنه سيتم العمل على نشر الوعى بأهمية الحفاظ على المياه من خلال مجموعة من الفعاليات لتثقيف الشباب اضافة لنشر الوعى بين الأسر لدعم جهود الدولة لتحقيق الأمن المائى.
انطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التغيرات المناخية باسوان الجديدة
انطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التغيرات المناخية باسوان الجديدة
انطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التغيرات المناخية باسوان الجديدة
انطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التغيرات المناخية باسوان الجديدة
انطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التغيرات المناخية باسوان الجديدة
انطلاق الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التغيرات المناخية باسوان الجديدة
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