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تطوير قاعدة البيانات الجغرافية.. اعرف تكليفات الرى بشأن المنشآت المائية

2/17/2024 2:29:19 PM
(MENAFN- Youm7) عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة خطة العمل المستقبلية لتنفيذ أعمال الصيانة والإحلال للمنشآت المائية "المرحلة الأولى التي تشمل المنشآت التى تحتاج للصيانة أو الإحلال أو التجديد والتي تم تحديدها بمعرفة الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية التابعة لمصلحة الرى والهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف" بما يضمن تحسين تشغيل هذه المنشآت وتطوير عملية توزيع المياه وتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية.



وفى التقرير التالى نتعرف على تكليفات وزير الرى:



1- تشكيل لجنة توجيهية لإدارة مشروع إحلال وصيانة المنشآت المائية برئاسة رئيس مصلحة الرى.

2- تشكيل وحدة لإدارة ومتابعة المشروع تقوم بإعداد حزم الأعمال والعقود ، ومتابعة وتقييم وتوثيق مراحل التنفيذ.

3- تشكيل وتدريب فريق متابعة من الرى والصرف بكل محافظة لمتابعة تنفيذ وإقرار نهو الاعمال وفقاً للمعايير المحددة بإشتراطات التعاقد.

4- قيام معهد بحوث الإنشاءات بالمعاينة وإعداد النماذج التصميمية وكراسات الشروط والمواصفات ومراجعة وإقرار الرسومات التنفيذية وكميات بنود الأعمال.

5- رفع كفاءة المهندسين والفنيين بالوزارة ومعهد الإنشاءات من خلال الدروات التدريبية المتخصصة ، والمشاركة الفعلية فى أعمال المعاينة على الطبيعة وكافة خطوات التصميمات وإعداد الرسومات.

6- تطوير قاعدة البيانات الجغرافية بالوزارة وتدريب مهندسي الوزارة علي إستخدامها وتزويدها ببيانات المنشآت المختلفة مع وضع كود لكل منشأ.












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