تطوير قاعدة البيانات الجغرافية.. اعرف تكليفات الرى بشأن المنشآت المائية

(MENAFN
- Youm7) عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة خطة العمل المستقبلية لتنفيذ أعمال الصيانة والإحلال للمنشآت المائية "المرحلة الأولى التي تشمل المنشآت التى تحتاج للصيانة أو الإحلال أو التجديد والتي تم تحديدها بمعرفة الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية التابعة لمصلحة الرى والهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف" بما يضمن تحسين تشغيل هذه المنشآت وتطوير عملية توزيع المياه وتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية.
وفى التقرير التالى نتعرف على تكليفات وزير الرى:
1- تشكيل لجنة توجيهية لإدارة مشروع إحلال وصيانة المنشآت المائية برئاسة رئيس مصلحة الرى.
2- تشكيل وحدة لإدارة ومتابعة المشروع تقوم بإعداد حزم الأعمال والعقود ، ومتابعة وتقييم وتوثيق مراحل التنفيذ.
3- تشكيل وتدريب فريق متابعة من الرى والصرف بكل محافظة لمتابعة تنفيذ وإقرار نهو الاعمال وفقاً للمعايير المحددة بإشتراطات التعاقد.
4- قيام معهد بحوث الإنشاءات بالمعاينة وإعداد النماذج التصميمية وكراسات الشروط والمواصفات ومراجعة وإقرار الرسومات التنفيذية وكميات بنود الأعمال.
5- رفع كفاءة المهندسين والفنيين بالوزارة ومعهد الإنشاءات من خلال الدروات التدريبية المتخصصة ، والمشاركة الفعلية فى أعمال المعاينة على الطبيعة وكافة خطوات التصميمات وإعداد الرسومات.
6- تطوير قاعدة البيانات الجغرافية بالوزارة وتدريب مهندسي الوزارة علي إستخدامها وتزويدها ببيانات المنشآت المختلفة مع وضع كود لكل منشأ.
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