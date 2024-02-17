الخارجية الصينية: ما يحيط بوفاة المعارض الروسى نافالنى مسألة روسية داخلية

(MENAFN
- Youm7) قالت وزارة الخارجية الصينية إن ما يحيط بوفاة المعارض الروسى أليكسى نافالنى فى السجن، مسألة روسية داخلية.
جاء ذلك خلال رد الخدمة الصحفية لدى وزارة الخارجية الصينية على وكالة“فرانس برس”، للتعليق على وفاة نافالنى، مؤكدة أن "هذه مسألة داخلية روسية".
وأعلنت إدارة السجون الروسية أمس الجمعة وفاة نافالنى فى السجن فور عودته إلى الحبس من فسحة دورية فى ساحة السجن، مضيفًا أن التحقيق فى أسباب الوفاة لا يزال مستمرا.
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