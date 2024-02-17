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الخارجية الصينية: ما يحيط بوفاة المعارض الروسى نافالنى مسألة روسية داخلية

2/17/2024 2:29:16 PM
(MENAFN- Youm7) قالت وزارة الخارجية الصينية إن ما يحيط بوفاة المعارض الروسى أليكسى نافالنى فى السجن، مسألة روسية داخلية.


جاء ذلك خلال رد الخدمة الصحفية لدى وزارة الخارجية الصينية على وكالة“فرانس برس”، للتعليق على وفاة نافالنى، مؤكدة أن "هذه مسألة داخلية روسية".


وأعلنت إدارة السجون الروسية أمس الجمعة وفاة نافالنى فى السجن فور عودته إلى الحبس من فسحة دورية فى ساحة السجن، مضيفًا أن التحقيق فى أسباب الوفاة لا يزال مستمرا.








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