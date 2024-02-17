القبض على 10 متظاهرين خلال مشاركتهم فى مسيرة مؤيدة لفلسطين فى لندن

(MENAFN
- Youm7) أوقفت الشرطة البريطانية عشرة متظاهرين، خلال مشاركتهم فى مسيرة مؤيدة لفلسطين نُظمت وسط العاصمة البريطانية /لندن/.
وقال متحدث باسم حملة التضامن مع فلسطين - حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم /السبت/ - إن ما بين 200 ألف و250 ألف شخص شاركوا فى التظاهرة.
بينما انتشر نحو 1500 ضابط شرطة من جميع أنحاء المملكة المتحدة فى شوارع العاصمة /لندن/.
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