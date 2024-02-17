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القبض على 10 متظاهرين خلال مشاركتهم فى مسيرة مؤيدة لفلسطين فى لندن

2/17/2024 2:29:16 PM
(MENAFN- Youm7) أوقفت الشرطة البريطانية عشرة متظاهرين، خلال مشاركتهم فى مسيرة مؤيدة لفلسطين نُظمت وسط العاصمة البريطانية /لندن/.

وقال متحدث باسم حملة التضامن مع فلسطين - حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم /السبت/ - إن ما بين 200 ألف و250 ألف شخص شاركوا فى التظاهرة.

بينما انتشر نحو 1500 ضابط شرطة من جميع أنحاء المملكة المتحدة فى شوارع العاصمة /لندن/.








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