القبض على 10 متظاهرين خلال مشاركتهم فى مسيرة مؤيدة لفلسطين فى لندن

MENAFN - Youm7) أوقفت الشرطة البريطانية عشرة متظاهرين، خلال مشاركتهم فى مسيرة مؤيدة لفلسطين نُظمت وسط العاصمة البريطانية /لندن/.

وقال متحدث باسم حملة التضامن مع فلسطين - حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم /السبت/ - إن ما بين 200 ألف و250 ألف شخص شاركوا فى التظاهرة.

بينما انتشر نحو 1500 ضابط شرطة من جميع أنحاء المملكة المتحدة فى شوارع العاصمة /لندن/.



