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الرئيس البرازيلى: لا يوجد جنوب عالمى بدون إفريقيا

2/17/2024 2:29:16 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الرئيس البرازيلى لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، أنه لا يوجد جنوب عالمي بدون القارة الإفريقية، التي تتمتع بإمكانات هائلة فى العديد من المجالات، مشيرا إلى أن بلاده تتطلع إلى تعزيز التعاون مع القارة السمراء.

وقال لولا دا سيلفا - في خطابه خلال القمة السابعة والثلاثين للاتحاد الإفريقي، التي تعقد على مدار يومين في مقر الاتحاد في أديس أبابا بمشاركة رؤساء دول وحكومات الاتحاد - إن "أفريقيا شريك رئيسي للتعاون بين بلدان الجنوب"، وفق ما نقلته وكالة أنباء إثيوبيا.


ومن أجل العودة واستعادة العلاقات الوثيقة بين البرازيل وإفريقيا، قال الرئيس لولا دا سيلفا إن الجانبين سيساهمان بشكل أكبر لكي يكون العالم عادلا، موضحا أن التعددية القطبية الجديدة هي أفضل نهج للقرن الحادي والعشرين.


وأكد أن أفريقيا تعد جزءا مهما من العالم بالنسبة للجنوب العالمي، قائلا "من الضروري بناء مشروع اجتماعي شامل فقط للسماح لنا ببناء مجتمع مزدهر حر وديمقراطي وسيادي".








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