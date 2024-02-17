الرئيس البرازيلى: لا يوجد جنوب عالمى بدون إفريقيا

(MENAFN
- Youm7) أكد الرئيس البرازيلى لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، أنه لا يوجد جنوب عالمي بدون القارة الإفريقية، التي تتمتع بإمكانات هائلة فى العديد من المجالات، مشيرا إلى أن بلاده تتطلع إلى تعزيز التعاون مع القارة السمراء.
وقال لولا دا سيلفا - في خطابه خلال القمة السابعة والثلاثين للاتحاد الإفريقي، التي تعقد على مدار يومين في مقر الاتحاد في أديس أبابا بمشاركة رؤساء دول وحكومات الاتحاد - إن "أفريقيا شريك رئيسي للتعاون بين بلدان الجنوب"، وفق ما نقلته وكالة أنباء إثيوبيا.
ومن أجل العودة واستعادة العلاقات الوثيقة بين البرازيل وإفريقيا، قال الرئيس لولا دا سيلفا إن الجانبين سيساهمان بشكل أكبر لكي يكون العالم عادلا، موضحا أن التعددية القطبية الجديدة هي أفضل نهج للقرن الحادي والعشرين.
وأكد أن أفريقيا تعد جزءا مهما من العالم بالنسبة للجنوب العالمي، قائلا "من الضروري بناء مشروع اجتماعي شامل فقط للسماح لنا ببناء مجتمع مزدهر حر وديمقراطي وسيادي".
MENAFN17022024000132011024ID1107864528
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.