آلاف الإسرائيليين يغلقون شارع وزارة الدفاع للمطالبة بإنهاء الحرب.. فيديو

MENAFN - Youm7) أغلق آلاف الإسرائيليين شارع وزارة الدفاع بتل أبيب مطالبين نتنياهو بإبرام صفقة للتبادل مع حركة حماس، كما قاموا بقطع الطرق إلى مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية، وذلك من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو، لاتمام صفقة تبادل مع حركة حماس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة إلى نحو 29 ألف قتيل وحوالي 69 ألف جريح.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في بيان إن القوات الإسرائيلية ارتكبت 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 83 قتيلا و125 جريحا، وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضافت أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 28858 شهيد و68677 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأشارت إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الجيش الإسرائيلي وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.