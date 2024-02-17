آلاف الإسرائيليين يغلقون شارع وزارة الدفاع للمطالبة بإنهاء الحرب.. فيديو

(MENAFN
- Youm7) أغلق آلاف الإسرائيليين شارع وزارة الدفاع بتل أبيب مطالبين نتنياهو بإبرام صفقة للتبادل مع حركة حماس، كما قاموا بقطع الطرق إلى مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية، وذلك من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو، لاتمام صفقة تبادل مع حركة حماس.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة إلى نحو 29 ألف قتيل وحوالي 69 ألف جريح.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في بيان إن القوات الإسرائيلية ارتكبت 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 83 قتيلا و125 جريحا، وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وأضافت أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 28858 شهيد و68677 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".
وأشارت إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الجيش الإسرائيلي وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
MENAFN17022024000132011024ID1107864527
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.