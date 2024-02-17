الرئيس النيجيرى: البنك المركزى الإفريقى سينطلق عام 2028

(MENAFN
- Youm7) قال الرئيس النيجيرى بولا أحمد تينوبو، إن البنك المركزى الإفريقى سينطلق في عام 2028، موضحا أن إدارته ستشرك مفوضية الاتحاد الإفريقى بالتعاون مع الدول الأعضاء لضمان انطلاق البنك في الميعاد المقرر له.
جاء ذلك خلال خطاب بولا أحمد تينوبو، في الدورة العادية السابعة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي الذى يعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على مدار يومين، وفق ما نقله موقع صوت نيجيريا.
وأعرب تينوبو عن استعداده لاستضافة البنك بما يتماشى مع رؤية معاهدة أبوجا.
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