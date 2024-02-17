الرئيس النيجيرى: البنك المركزى الإفريقى سينطلق عام 2028

MENAFN - Youm7) قال الرئيس النيجيرى بولا أحمد تينوبو، إن البنك المركزى الإفريقى سينطلق في عام 2028، موضحا أن إدارته ستشرك مفوضية الاتحاد الإفريقى بالتعاون مع الدول الأعضاء لضمان انطلاق البنك في الميعاد المقرر له.

جاء ذلك خلال خطاب بولا أحمد تينوبو، في الدورة العادية السابعة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي الذى يعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على مدار يومين، وفق ما نقله موقع صوت نيجيريا.



وأعرب تينوبو عن استعداده لاستضافة البنك بما يتماشى مع رؤية معاهدة أبوجا.



