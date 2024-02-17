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بيراميدز يفقد جهود مهند لاشين أمام الاتحاد السكندرى بسبب الإيقاف

2/17/2024 2:29:13 PM
(MENAFN- Youm7) يفتقد فريق نادي بيراميد لجهود لاعب الوسط الدولي مهند لاشين في مباراة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري الممتاز.



ويحل الاتحاد السكندري ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الـ13 من بطولة الدوري الممتاز.



ويغيب مهند لاشين عن صفوف بيراميدز، في مواجهة الاتحاد بسبب الإيقاف، لحصوله على الإنذار الثالث في المواجهة الأخيرة أمام زد في الدوري.












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