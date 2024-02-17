بيراميدز يفقد جهود مهند لاشين أمام الاتحاد السكندرى بسبب الإيقاف

(MENAFN
- Youm7) يفتقد فريق نادي بيراميد لجهود لاعب الوسط الدولي مهند لاشين في مباراة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري الممتاز.
ويحل الاتحاد السكندري ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الـ13 من بطولة الدوري الممتاز.
ويغيب مهند لاشين عن صفوف بيراميدز، في مواجهة الاتحاد بسبب الإيقاف، لحصوله على الإنذار الثالث في المواجهة الأخيرة أمام زد في الدوري.
MENAFN17022024000132011024ID1107864525
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.