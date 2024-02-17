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أحمد هشام يحصد برونزية كأس العالم لسلاح السيف تحت 20 سنة بفرنسا

2/17/2024 2:29:13 PM
(MENAFN- Youm7) نجح أحمد هشام لاعب منتخب مصر لسلاح السي في تحقيق الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم تحت 20 سنة المقامة بمدينة دوردون بفرنسا خلال الفترة من 16 فبراير حتى 19 من نفس الشهر الجاري .



وخاض أحمد هشام مباريات قوية على مدار البطولة حيث حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات، ليتأهل مباشرةً لدور الـ 64.



وفي دور الـ64 فاز هشام على بطل إسبانيا بنتيجة 15-7 ثم تمكن من تحقيق الفوز على بطل فرنسا في دور الـ32 بنتيجة 15-11.



واستطاع هشام الفوز في دور ثمن النهائي على بطل بريطانيا بنتيجة 15-6 ثم تمكن من الفوز على بطل أمريكا في دور ربع النهائي بنتيجة 15-13 قبل أن يخسر من بطل الولايات المتحدة الأمريكية في نصف النهائي ويحصد برونزية الفردي.



وشهدت البطولة مشاركة كل من زياد نوفل و أحمد هشام و ياسين خضر و أدهم شلبي و علي حاتم ويقود الفريق محمود عبد الغفور كمدرب لمنتخب، وتقام غدًا منافسات الفرق.












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