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صعود 8 مصريين لربع نهائي بطولة أفريقيا للريشة الطائرة

2/17/2024 2:29:12 PM
(MENAFN- Youm7)
تأهل 8 لاعبين من لاعبي المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة لربع نهائي بطولة أفريقيا والمقامة بصالة رقم 4 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 12 وحتى 18 فبراير الجاري.



و تأهلت 4 سيدات وهن: "هنا طارق زاهر - كوثر محمد ربيع - رحمة العدوي - ضحى هاني"، كما صعد 4 رجال وهم: "أحمد صلاح - كريم محمود عزت - محمد مصطفى كامل - أدهم حاتم".



حيث صعدت ضحى هاني عقب فوزها على الجزائرية "هالة بوكساني" بنتيجة 2-0، كما فازت رحمة العدوي على النيجيرية "كريستينا اوبسانمي" بنفس النتيجة، أما الصاعدة كوثر محمد ربيع ففجرت مفاجأة بفوزها على النيجيرية "زينب دوميلولا" بنتيجة 2-0، فيما ودعت كلا من: "جنا هشام - هنا زاهر" منافسات دور ال16 بعد الخسارة أمام بطلتي جنوب أفريقيا وأوغندا على الترتيب.



وعلى صعيد منافسات الرجال، فاز أحمد صلاح على الجزائري "كولومبو مولينجا" بنتيجة 2-1، كما انتصر أدهم حاتم على النيجيري "إيمانويل إيمي" بثنائية نظيفة، فيما ودع "كريم محمود عزت - محمد مصطفى كامل - عبد الرحمن عبد الحكيم" منافسات ثمن النهائي بعد الخسارة على يد أبطال "الجزائر - نيجيريا - موريشيوس".



وصعد زوجي الرجال المكون من "علي البهنساوي وكريم محمود عزت" بعد الفوز على زوجي الكاميرون المكون من "اسيمبي فوندي ونكونمو نيجونو" بنتيجة 2-0.



كما صعد زوجي السيدات المكون من: "رحمة العدوي وهنا زاهر" بعد فوزهن على الزوجي الكاميروني المكون من "ميكا افيدي وخان ديك" بثنائية نظيفة.



وأخيرا فاز الزوجي المختلط المكون من "أدهم حاتم وضحى هاني" على الزوجي الموريشي المكون من "تيا بورتون وروي نوندا" بنتيجة 2-0 أيضا، كما فاز الزوجي المصري المكون من "أحمد صلاح وهنا زاهر" بعد فوزهم على زوجي جنوب أفريقيا المكون من "روبيرت سومارس وميجان دي بيير" بنتيجة 2-0.



وتقام بعد قليل منافسات ربع النهائي على صعيد كافة التصنيفات.



وتشهد البطولة القارية مشاركة 11 دولة هم: "مصر - الجزائر – نيجيريا – موريشيوس – الكاميرون – سيشيل – غينيا الاستوائية – جنوب أفريقيا – أوغندا – زامبيا – زيمبابوي".



وتأتي أهمية هذه البطولة حيث إنها من آخر المراحل التأهيلية لأولمبياد باريس المقبلة لاسيما أن الفائز بلقب الفردي أو الزوجي يحصل على ما يقارب ال 4000 نقطة في سباق التصنيف العالمي المؤهل بدورة للألعاب الأولمبية.












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