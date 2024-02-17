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أمينة عرفي تتأهل لنهائي بطولة اسكواش أون فاير بواشنطن

2/17/2024 2:29:12 PM
(MENAFN- Youm7) تأهلت البطلة المصرية الصاعدة أمينة عرفي، إلى الدور النهائي ببطولة اسكوا أون فاير التي تستضيفها واشنطن خلال الفترة بين 14 إلى 18 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.



وفازت عرفي في نصف النهائي على الأمريكية صابرينا صبحي بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 45 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-7, 13-11.



وشهدت البطولة مشاركة 13 لاعباً ولاعبة من مصر بواقع 3 لاعبين في منافسات الرجال، وهم: عمر مسعد، يوسف إبراهيم، ويوسف سليمان.



و10 لاعبات في منافسات السيدات وهن: هيا علي، ملك خفاجي، كنزي أيمن، منه وليد، منه حامد، ناردين جرس، سلمى الطيب، هنا معتز، أمينة عرفي، وزينة ميكيوي.



وكان 5 لاعبين مصريين وهم، أمينة عرفي، منه وليد، هنا معتز، يوسف إبراهيم ويوسف سليمان، قد تأهلوا إلى الدور ربع النهائي.












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