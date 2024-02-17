أمينة عرفي تتأهل لنهائي بطولة اسكواش أون فاير بواشنطن

أمينة عرفي تتأهل لنهائي بطولة اسكواش أون فاير بواشنطن
التاريخ
2/17/2024 2:29:12 PM
(MENAFN
- Youm7) تأهلت البطلة المصرية الصاعدة أمينة عرفي، إلى الدور النهائي ببطولة اسكوا أون فاير التي تستضيفها واشنطن خلال الفترة بين 14 إلى 18 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.
وفازت عرفي في نصف النهائي على الأمريكية صابرينا صبحي بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 45 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-7, 13-11.
وشهدت البطولة مشاركة 13 لاعباً ولاعبة من مصر بواقع 3 لاعبين في منافسات الرجال، وهم: عمر مسعد، يوسف إبراهيم، ويوسف سليمان.
و10 لاعبات في منافسات السيدات وهن: هيا علي، ملك خفاجي، كنزي أيمن، منه وليد، منه حامد، ناردين جرس، سلمى الطيب، هنا معتز، أمينة عرفي، وزينة ميكيوي.
وكان 5 لاعبين مصريين وهم، أمينة عرفي، منه وليد، هنا معتز، يوسف إبراهيم ويوسف سليمان، قد تأهلوا إلى الدور ربع النهائي.
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