عودة فيستون ماييلى لقائمة بيراميدز فى مواجهة الاتحاد السكندرى

عودة فيستون ماييلى لقائمة بيراميدز فى مواجهة الاتحاد السكندرى
التاريخ
2/17/2024 2:29:12 PM
(MENAFN
- Youm7) أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الاتحاد السكندري في إطار لقاءات الدوري الممتاز.
ويحل الاتحاد ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الـ13 من بطولة الدوري.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد ميهوب - يوسف نادر
خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي
خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - محمود زلاكة - أحمد توفيق - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل
خط الهجوم: فخري لاكاي - مروان حمدي - فيستون ماييلي
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