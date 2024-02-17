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عودة فيستون ماييلى لقائمة بيراميدز فى مواجهة الاتحاد السكندرى

2/17/2024 2:29:12 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الاتحاد السكندري في إطار لقاءات الدوري الممتاز.



ويحل الاتحاد ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الـ13 من بطولة الدوري.



وجاءت القائمة على النحو التالي:



حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد ميهوب - يوسف نادر



خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي



خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - محمود زلاكة - أحمد توفيق - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل



خط الهجوم: فخري لاكاي - مروان حمدي - فيستون ماييلي












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